Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşam kalitesini artırmak ve çevre sağlığını korumak amacıyla kapsamlı temizlik hizmetlerini sürdürüyor. Her gün titizlikle gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, Ataşehir’i daha temiz ve sağlıklı bir yaşam alanı haline getiriyor. Bu kapsamda Ataşehir Belediyesi 400 kişilik temizlik ekibiyle ilçede her gün bin 674 noktada çalışmasını sürdürürken yapılan çalışmalar kapsamında ortalama 500 tona yakın çöp toplanıp bertaraf ediliyor.

Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki yaşam alanlarını temiz ve sağlıklı tutmak amacıyla geniş çaplı temizlik hizmetlerine aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde çalışmalar titizlikle yürütülürken, her gün düzenli olarak gerçekleştirilen özel uygulamalar da dikkat çekiyor. Ataşehir Belediyesi temizlik ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar sadece yüzeysel temizlikle sınırlı kalmayıp, derinlemesine temizlik ve çevre sağlığını korumaya yönelik özel uygulamaları da içeriyor. İlçe genelinde her gün yapılan kapsamlı temizlik çalışmalarıyla ilçenin daha temiz ve yaşanabilir bir hale gelmesi sağlanıyor.

Bin 674 noktada günlük temizlik çalışmaları

Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede; 7 bulvar, 175 cadde, 1491 Sokak ve 1 küme alan olmak üzere toplam bin 674 noktada temizlik işlemleri gerçekleştiriyor. Çalışmalar, sadece görünür kirliliği gidermekle kalmıyor, aynı zamanda sokak aralarındaki çöpler, kaldırım kenarları, parklar ve ortak kullanım alanları da derinlemesine temizleniyor. Böylece hem çevre estetiği düzenleniyor hem de vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşaması sağlanıyor.

Günde 500 tona yakın çöp toplanıyor

Yapılan çalışmalarla günde ortalama 500 tona yakın çöp toplanarak çevre temizliğini sağlanırken, ilçe genelinde evsel atıkların dışında, hafriyat ve ağaç atıkları da düzenli olarak toplanıyor. Bu atıklar, hem çevre sağlığına zarar vermemesi için toplandığı gibi, ilçenin temizliğini sürdürülebilir bir şekilde sağlamak amacıyla da belirli bir düzen içinde toplanıyor. Ekipler, her gün sokaklardan, park ve bahçelerden, yeşil alanlardan ve çeşitli noktalarından bu atıkları alarak çevre kirliliğinin önüne geçiyor.

‘100 konteyner yıkama’ günlük yapılıyor

Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçedeki çöp konteynerlerini de düzenli olarak temizliyor. Günde ortalama 100 konteynerde yıkama işlemi gerçekleştirerek, konteynerlerin biriken çöp artıklarından ve bakterilerden arındırılması sağlanıyor. Çöp konteynerlerinin hijyenik olmasının, çevre sağlığını korumada ve muhtemel hastalıkların önlenmesinde kritik bir önemi bulunuyor. Bu düzenli temizlik işlemi, ilçedeki diğer temizlik hizmetleriyle paralel olarak yürütülüyor ve her gün büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor.

Üç günlük ibadet alanı temizliği

Ataşehir Belediyesi, ilçedeki ibadet yerlerinin temizliğine de özel bir özen gösteriyor. İlçedeki camiler ve cemevlerinin temizliği her hafta çarşamba, perşembe ve cuma günleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarla ibadet alanlarının hijyenik bir şekilde kullanılması sağlanıyor ve vatandaşların ibadetlerini sağlıklı şartlar altında yerine getirmelerine destek veriyor.

Hafriyat ve ağaç atıkları günlük alınıyor

Evsel atıkların dışında, hafriyat ve ağaç atıkları da Ataşehir Belediyesi’nin temizlik çalışmalarının bir parçası olarak her gün toplanıyor. Hafriyat, inşaat ve yıkım atıkları, ağaç kesimi ve budama işlemlerinden kalan atıklar, her gün düzenli olarak toplanarak, çevreye zarar vermemesi için uygun şekilde bertaraf ediliyor. Ataşehir Belediyesi, düzenli temizlik çalışmalarının yanı sıra, ilçedeki tüm bölgelerde derinlemesine temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri de gerçekleştiriyor. Mahallelerdeki ortak kullanım alanları, parklardaki oyun alanları, kamuya açık alanlar ve özellikle çocukların yoğun olarak bulunduğu bölgeler de kapsamlı şekilde dezenfekte ediliyor. Bu uygulamalar ile halk sağlığını korumanın yanı sıra, bakteriyel ve viral enfeksiyonların yayılmasının da önüne geçiliyor. Ataşehir Belediyesi, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürekli ve düzenli bir şekilde yürütmeye devam ederek, ilçedeki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamlı çalışmalar, Ataşehir’i daha yaşanabilir ve sağlıklı bir ilçe haline getirirken, aynı zamanda çevre bilincini de artırmayı amaçlıyor.