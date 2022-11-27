Ataşehir’de sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil, park halindeki iki araca çarparak takla attı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken yaralanan sürücü, gazetecilere “çekmeyin” diyerek tepki gösterdi.

Ataşehir’de sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil, park halindeki iki araca çarparak takla attı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken yaralanan sürücü, gazetecilere “çekmeyin” diyerek tepki gösterdi.

Kaza, Ataşehir İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’nde saat 07.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 34 FEB 738 plakalı Ethem Karlıdağ yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle park halinde olan peugeot marka 34 ER 0898 plakalı ve fıat marka 34 BDP 644 plakalı otomobile çarparak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Ethem Karlıdağ ve yan koltukta bulunan Tuba Teber hafif yaranırken kazayı gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, Olay yerinde hafif yaralanan araç sürücüsü Ethem Karlıdağ ve yan koltukta bulunan Tuba Teber’e olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken yol trafiğe kapandı. Öte yandan hafif yaralanan sürücü, gazetecilere “çekmeyin” diyerek tepki gösterdi.

Kazayı gören vatandaşlardan Mustafa A. “Ben yürüyüş yapıyordum. Otomobil sürücüsü aşağıdan geldi. Sürücü, alkollü mü bilemiyorum. Yanda bulunan araca çarptı ve takla attı. Ben araçta iki kişi gördüm. Şuan ambulanstalar. Polis geldi, inceleme yapıyor“ dedi.

Mehmet Eryılmaz isimli vatandaş ise “Yoldan geçerken gördüm. Bayan ve erkek yaralıydı. Zaten size de tepki gösterdiler. Park halindeki araca çarpınca takla atmış.” ifadelerini kullandı.