Ataşehir Belediyesi, sömestir tatilinde keyifli ve öğretici bir deneyim yaşamak isteyen çocukları dopdolu içerikleriyle hazırladığı atölye programlarına davet ediyor.

Ataşehir Belediyesi, sömestir tatilinde keyifli ve öğretici bir deneyim yaşamak isteyen çocukları dopdolu içerikleriyle hazırladığı atölye programlarına davet ediyor.

Düzenleyeceği etkinliklerle çocukları sanat, spor, üretken düşünme, bilim, müzik ve daha birçok çalışmayla buluşturmayı amaçlayan Ataşehir Belediyesi, 23 Ocak’ta başlayacak atölye çalışmalarıyla Ataşehirli çocuklara yarıyıl tatillerini verimli bir şeklide geçirme imkanı sunuyor.

Program çerçevesinde, çocukların bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor becerilerini geliştirecek atölyelere kayıtlar 17 Ocak Salı günü saat 10.00’da başlıyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde, çocukların gelişimsel özelliklerine uygun ve etik bir ortam içerisinde hazırlanan atölye programına her katılımcı en fazla iki atölyeye kayıt yaptırabilecek.

Ataşehir’de ikamet eden 6 - 13 yaş arasındaki çocukların katılacağı atölye programlarına kayıtlar online olarak da yapılabilecek.

Derslere kayıt olmak isteyenlerin, öncelikle üyelik başvurusu yapması gerekiyor. Üyelik başvuruları yalnızca mesai saatleri içerisinde onaylanıyor. Başvurular ise 08.30 - 17.00 saatleri arasında yapılabilir.

Başvuru onaylanmadan derslere kayıt yapılamıyor. Mesai saatleri dışında yapılan üyelik başvuruları bir sonraki gün mesai saatleri içerisinde onaylanıyor.

Kontenjanın sınırlı olduğu programa katılmak için, Ataşehir sınırları içerisinde ikamet etmek gerekiyor.