Ataşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ise kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Ataşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ise kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Ataşehir TEM Otoyolu bağlantı yolunda 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 SV 3068 plakalı Volkswagen marka otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, bariyerleri aşarak ağaçlık alana uçtu. Ağaçları sökerek şarampole yuvarlanan otomobilin motoru yerinden fırlarken araç hurdaya döndü. Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ise kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bağlantı yolunda başka bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, itfaiye ekipleri otomobilde yangın çıkmaması için kontrollerde bulundu. Şarampole yuvarlanan otomobilin vinç ile olay yerinden kaldırılma çalışmaları sürüyor.