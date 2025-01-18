İstanbul Ataşehir’de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alkol satışı yapan işletmelere yönelik sahte ve kaçak alkol denetimi gerçekleştirildi.

Ataşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilgili ekiplerce alkol satışı yapan işletmelere yönelik sahte ve kaçak alkol denetimleri yapıldı. Denetimlerde, iş yerlerinin bulundurması gereken ruhsat ve evraklar kontrol edilirken, alkol şişelerinin bandrolleri de incelendi. İşletme sahiplerini ve mekanda bulunan şahısları polis ekipleri Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasından geçirdi. Denetim yapılan bir işletmede alkollerin faturası eksik çıkması sonucu tutanak tutularak, işletme sahibine ekipler tarafından cezai işlem uygulandı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.