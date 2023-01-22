Ataşehir’de pandemi izniyle cezaevinden çıkan madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, bir baraka içerisinde ölü olarak bulundu.

Ataşehir’de pandemi izniyle cezaevinden çıkan madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, bir baraka içerisinde ölü olarak bulundu.

Olay, Ataşehir Barbaros Mahallesi Macit Sokak üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde yürüyen Cihan Bal isimli vatandaş bir baraka içerisinde Müslüm D. isimli şahsın hareketsiz şekilde yattığını gördü. Bal, çevredeki vatandaşların yardımıyla Müslüm D.’yi banka taşıdı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Müslüm D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmaları sonrası şahsın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahsın bir süre önce pandemi izniyle cezaevinden çıktığı öğrenildi. Ekipler konuya ilişkin çalışma başlattı.

"Pandemi nedeniyle cezaevinden izinli olarak çıkmıştı"

Şahsın cansız bedenini bulan Cihan Bal, "Odun almak için bu alana gelmiştim şahsın cansız bedenini gördüm. İlk başta baygın yattığını zannettim çevredekilerden yardım istedim. Şahsı taşıyarak banka koyduk. Durumu ambulansa haber verdik. Sağlıkçılar şahsın hayatını kaybetmiş olduğunu söyledi. Önceden bu mahallede oturuyorlardı, tanıyorduk şahsı. Pandemi nedeniyle cezaevinden izinli olarak çıkmıştı. Bu şahıs zaten madde bağımlısıydı evde de pek kalmazdı. Allah rahmet eylesin" dedi.