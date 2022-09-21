Ataşehir Belediyesi’nin bu yıl 7’incisini düzenlediği ’Kardeş Kültürlerin Festivali’ tüm coşkusuyla devam ediyor.

Ataşehir Belediyesi’nin bu yıl 7’incisini düzenlediği ’Kardeş Kültürlerin Festivali’ tüm coşkusuyla devam ediyor.

Selçuk Balcı ve Melek Mosso konserleri ile başlayan 7. Kardeş Kültürlerin Festivali, 19 Eylül Pazartesi akşamı Mevlana Mahallesi Sitespor Sahası’nda Niyazi Koyuncu ve Sefo’nun konseriyle İstanbullulara müzik ziyafeti yaşatmayı sürdürüyor. Niyazi Koyuncu ve Sefo en sevilen şarkılarını alandaki müzikseverler için söyledi. Sahneye ilk çıkan Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Niyazi Koyuncu, dillerden düşmeyen şarkı ve türkülerini sevenleriyle birlikte söyleyerek renkli bir konsere imza attı. Tulum ve kemençeleriyle müzisyen arkadaşlarının eşlik ettiği Niyazi Koyuncu’nun konserine İstanbullular büyük ilgi gösterdiler. Müzikseverler, ‘Hoşçakal, Dido, Ben Senu Sevduğumu’ gibi şarkılarda hüzünlenirken, ’Narino’, Koçari’, Hayde’ ile coştular. Karadeniz müziğinin en güzel parçaları Ataşehir’de yankılandı.

Ataşehir’de sahnede büyük sürpriz

Niyazı Koyuncu konseri sonrasında sahne sırası Sefo’daydı. Saatler öncesinden konser alanını dolduran müzikseverler, Sefo’nun sahneye çıkmasıyla birlikte festivalin coşkusunu daha da artırdı. Rap müziğinin parlayan yıldızı Sefo, ‘Bilmem mi’, ‘Isabelle’, ‘Tutsak’, ‘Bonita’, ‘Toz Duman’ gibi çok sevilen şarkılarını seslendirdi. Genç hayranları da hep bir ağızdan Sefo’nun şarkılarına eşlik etti. Gecede ayrıca İstanbullular için büyük bir sürpriz hazırlandı. Org çalarak söylediği şarkılarla kısa sürede sosyal medyada fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker, Samsun’dan gelerek Sefo’nun konserine katıldı. Sefo, Fevzi’yi sahneye davet ederek sevilen şarkısı ‘Isabella’yı birlikte söyledi.

Festivale CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, CHP PM üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Meclis Başkan Vekili Kudret Aslan, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, Belediye Meclis üyeleri, Ataşehirli muhtarlar ve çok sayıda İstanbullu katıldı.