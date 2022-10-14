Ataşehir’de yaşanan kazada, 26 yaşındaki Doktor Buğra Kaan Yücebaş, kaldırıma çıkan kamyonetin kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yücebaş, Üsküdar’da Şakirin Camii’nde düzenlenen cenazenin ardından toprağa verildi. Doktor Yücebaş’ın annesi, babası ve yakınları cenazede gözyaşlarına boğuldu. Meslektaşları, doktor Buğra Kaan Yücebaş’ın cenazesine doktor önlükleri ile katıldı.

Ataşehir’de yaşanan kazada, 26 yaşındaki Doktor Buğra Kaan Yücebaş, kaldırıma çıkan kamyonetin kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yücebaş, Üsküdar’da Şakirin Camii’nde düzenlenen cenazenin ardından toprağa verildi. Doktor Yücebaş’ın annesi, babası ve yakınları cenazede gözyaşlarına boğuldu. Meslektaşları, doktor Buğra Kaan Yücebaş’ın cenazesine doktor önlükleri ile katıldı.

Ataşehir’de dün gece saatlerinde meydana gelen kazada, 17 yaşındaki sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet kaldırıma çıkarak, babasına ait dükkanın önünde oturan 26 yaşındaki doktor Buğra Kaan Yücebaş’a çarptı. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde görevli doktor Yücebaş kazada hayatını kaybetti.

Buğra Kaan Yücebaş için bugün Üsküdar’da Şakirin Camii’nde cenaze düzenlendi. Cenazeye; Yücebaş’ın annesi Nurcan Yücebaş, babası Cengiz Yücebaş, ağabeyleri, sevenleri, arkadaşları, meslektaşları ve yakınları katıldı. Yücebaş’ın annesi, babası ve yakınları cenazede gözyaşlarına boğuldu. Meslektaşları ise, doktor Buğra Kaan Yücebaş’ın cenazesine doktor önlükleri ile katıldı.

Buğra Kaan Yücebaş’ın üniversitedeki hocası Prof. Dr. İlhan Asya Tanju, “Her zaman güler yüzlüydü. Ve başarısıyla hatırladığımız, her zaman hastalara ve karşı çok saygılı biriydi. Ailesine karşı çok saygılıydı. Hatırladığım, onun gülen yüzü, ilgisi, gülüşüdür. Gencecik, yeni mezun olmuş, daha 2 ay önce mezun olmuş birisini bu şekilde, acı bir şekilde kaybetmek çok büyük bir acı, duyduğumuzda yüreğimiz yandı. Sabah duydum ben de. Hepimizin içi acıdı. Çok severdim ben de Buğra’yı. Birlikte çalıştık” dedi.

Buğra Kaan Yücebaş’ın cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Yukarı Baklacı mezarlığına defnedildi.