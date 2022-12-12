Ataşehir’de bir kamyonet sürücüsü tartıştığı İETT aracının önünü kesti. Otobüs şoförünü darp etmeye çalıştı. Araya otobüs içerisinde yolculuk eden vatandaşlar girdi. Kamyonet sürücüsü plakasız aracıyla uzaklaşırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir’de bir kamyonet sürücüsü tartıştığı İETT aracının önünü kesti. Otobüs şoförünü darp etmeye çalıştı. Araya otobüs içerisinde yolculuk eden vatandaşlar girdi. Kamyonet sürücüsü plakasız aracıyla uzaklaşırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan İETT şoförü ile bir kamyonet sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Duruma sinirlenen kamyonet şoförü, İETT aracının önünü kesti, otobüs şoförüne hakaretler savurarak darp etmeye kalkıştı. Araya otobüs içerisindeki yolcular girdi. Kamyonet sürücüsünün İETT aracının önünü kesmesi ve tartışma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.