Ataşehir’de bulunan özel bir hastanede, yoğun bakımdaki yaşlı kadının yüzüne para atarak alay ettikleri görüntülere ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ünün savcılık ifadesi başladı.

Ataşehir’de bulunan özel bir hastanede, yoğun bakımdaki yaşlı kadının yüzüne para atarak alay ettikleri görüntülere ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ünün savcılık ifadesi başladı.

Ataşehir’de faaliyet gösteren özel bir hastanede 31 Ocak 2022 tarihinde sağlık çalışanları, yoğun bakımda yatan yaşlı kadını ‘böbreğini alacağız’ diyerek korkutup yüzüne doğru para atarak alay etmişler, bu anları ise kayıt altına almışlardı. Görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra büyük tepki topladı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, söz konusu görüntülerin çekildiği özel hastanenin faaliyetleri ise durduruldu. Soruşturma çerçevesinde biri Samsun’da olmak üzere toplamda 8 hemşire ve hasta bakıcısı gözaltına alındı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Adliye içerisinde basın mensupları tarafından görüntülendiklerini fark eden şüphelilerin yüzlerini gizleyerek görüntü vermek istememeleri dikkat çekti. 7 şüpheliden 4’ünün savcılıktaki ifade işlemleri başladı.