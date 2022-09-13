Ataşehir’de yol ortasında lastik yakarak drift yapıldığı esnada sıçrayan kıvılcımların alev almasıyla otomobil yanmaya başladı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın sönse de otomobil kullanılamaz hale geldi. Drift anları ile otomobilin yandığı anlar kameraya yansıdı.

Ataşehir’de yol ortasında lastik yakarak drift yapıldığı esnada sıçrayan kıvılcımların alev almasıyla otomobil yanmaya başladı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın sönse de otomobil kullanılamaz hale geldi. Drift anları ile otomobilin yandığı anlar kameraya yansıdı.

Ataşehir Kayışdağı’nda geçtiğimiz Pazar günü yaşanan olayda, bir grup genç otomobilleri ile yolda drift yapmaya başladı. Gençler ‘lastik yakma’ diye tabir edilen şekilde drift yaptıkları esnada otomobilin lastiğinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle otomobilin altı alev aldı. Gençlerin müdahalesine rağmen alevler otomobili sarınca durum itfaiyeye bildirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülse de otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobil ile yolda drift yapıldığı ve otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.