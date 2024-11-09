Ataşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde anlamlı bir dizi etkinlik düzenledi.

Ataşehir Belediyesi, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlediği etkinliklerle, Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86. yılında andı. Sergi, söyleşi ve konser gibi anlamlı etkinliklerle Atatürk’ün mirası bir kez daha yaşatıldı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, yaptığı konuşmada, "Bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde Ataşehir’de özlem ve minnetle anıyoruz. 10 Kasım’ın anlamına özel olarak hazırladığımız bu etkinliklerle, Atatürk’ün büyük mirasını bir kez daha hatırlatmayı amaçladık. Öncelikle, 10 Kasım günü, Atatürk’ün vefatının duyulmasının ardından gazetelerin nasıl bir tutum sergilediğini göstermek istedik. O gün, hatta o ay boyunca çıkan gazeteler, Atatürk’ün kaybının halk üzerindeki derin etkisini gözler önüne serdi. Bu anlamlı dönemi, “O Günün Gazeteleri” sergisiyle Ataşehir’deki çocuklarımıza ve tüm vatandaşlarımıza sunarak, o dönemin atmosferini yaşatmayı amaçladık. Aynı zamanda, değerli hocamız Prof. Dr. Emre Kongar’ın birikiminden yararlanarak, Atatürk’ün toplumsal dönüşümdeki katkılarını Ataşehirlilerle paylaştık. Emre Kongar’ın derinlemesine bakış açısıyla, Atatürk’ün yalnızca bir asker ve siyasetçi değil, aynı zamanda bir toplumsal lider olarak Türkiye’yi nasıl dönüştürdüğünü dinleme fırsatı bulduk. Etkinliğimizin sonunda, Atatürk’ün sanata olan ilgisini de göz önünde bulundurarak, onun sevdiği şarkılardan oluşan bir dinleti düzenledik. Atatürk’ün müziğe olan düşkünlüğü ve kültüre verdiği önemi bu anlamlı günde yaşatarak, katılımcılara duyusal bir yolculuk sunmayı hedefledik” dedi.

“Amacımız, Ataşehir’deki her çocuğumuzun Atatürk’ü doğru tanıyarak büyümesi”

Atatürk’ün mirasına sahip çıkmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Başkan Adıgüzel, “Amacımız, Ataşehir’deki her çocuğumuzun Mustafa Kemal Atatürk’ü doğru tanıyarak büyümesi, onun 101 yıl önce kurduğu Cumhuriyet’in ışığında aydınlanmasıdır. Bu eşsiz mirası daha ileriye taşımak, Cumhuriyetimize sahip çıkmak ve Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerleyerek, ona layık evlatlar olabilmektir.

Ataşehir, adı gibi Atamızın şehri… Bugün, büyük önderimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, burada, Ataşehir’de, saygı ve minnetle anıyor, onun mirasına sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyorum” dedi.

Gün boyunca Atatürk’ün hatırası yaşatıldı

Ataşehir Belediyesi’nin hazırladığı organizasyon büyük bir katılım ve ilgi gördü. Hem gençler hem de yaşlılar, 10 Kasım’ın anlamını ve önemini birlikte kavramak için 9 Kasım’da Kültür Merkezi’nde buluştu. Katılımcılar, Atatürk’ün hatırasına olan derin saygı ve sevgilerini göstererek, onun Cumhuriyet’i kurma yolundaki kararlı mücadelesini bir kez daha içlerinde hissettiler.

Sergiyle başlayan anma etkinlikleri

Günün ilk etkinliği, saat 14.30’da açılışı yapılan “O Günün Gazeteleri” sergisi oldu. Efemera Koleksiyoncusu Dt. Ulvi Sulaoğlu ve Prof. Dr. Turgut Göksoy tarafından hazırlanan sergi, Atatürk’ün vefatının ardından dönemin gazetelerinde yer alan başlıklar ve haberlerle, o günlerin duygusal atmosferini ziyaretçilere aktardı. Tarihi belge niteliğindeki gazete kupürleri ve manşetler, o dönemin halkının ve medyanın Atatürk’e olan vefasını ve Cumhuriyetin ilk yıllarını nasıl karşıladığını gözler önüne serdi. Sergi, katılımcılardan büyük ilgi gördü ve 22 Kasım’a kadar Ataşehirlilere açık olacak.

Sergi açılışının ardından, saat 15.00’te başlayan Prof. Dr. Emre Kongar’ın “Toplumbilim Açısından Atatürk” konulu söyleşisi büyük bir ilgiyle izlendi. Toplum bilimci ve akademisyen olan Kongar, Atatürk’ün yalnızca bir asker ya da siyasetçi değil, aynı zamanda bir toplumsal devrimci olarak nasıl bir rol üstlendiğini katılımcılara aktardı. Atatürk’ün ideallerini toplum bilimsel bir bakış açısıyla ele alan Kongar, Cumhuriyet’in temellerinin sadece siyasi değil, kültürel ve toplumsal bir devrimle şekillendiğini vurguladı. Katılımcılar, Kongar’ın derinlemesine bakış açısı ve detaylı anlatımıyla Atatürk’ün yaşamına ve mirasına dair yeni bakış açıları kazandılar.

Erdem Özgen konseriyle Atatürk, en sevdiği şarkılarla anıldı

Günün son etkinliği ise, saat 16.00’da gerçekleşen “Atatürk’ü Anma Konseri” oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ses Sanatçısı Erdem Özgen’in solistliğinde gerçekleştirilen konserde, Atatürk’ün sanata verdiği büyük önem vurgulandı. Özgen, Atatürk’ün en sevdiği Rumeli Türküleri ve Köçekçeler gibi eserlerle dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konserin her anında, Atatürk’ün sanata duyduğu sevgi ve onun kültürel mirasının ne kadar köklü olduğu hissettirildi. Erdem Özgen’in güçlü sesiyle seslendirilen eserler, salondaki katılımcılara duygusal anlar yaşattı.