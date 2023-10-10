Ataşehir’de gece saatlerinde Dilan Polat’a ait ‘polikliniğe’ kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken güzellik merkezinde maddi hasar oluştu.

Olay, Ataşehir’de dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece 04.00 sıralarında Dilan Polat’a ait polikliniliğe silahlı saldırıda bulunuldu. Polat’a ait polikliniğin dış cephesine kurşun isabet etti. Saldırıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken güzellik merkezinde maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.