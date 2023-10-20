Ataşehir’de babasının hafriyat kamyonunu alıp dehşet saçan Sezgin A., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Sezgin A., sorgusunda olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Sürücü belgesi olmayan şüphelinin olay esnasında uyuşturucu madde etkisinde olduğu ve daha önceden 3 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan Sezgin A. (22), saat 02.00 sıralarında Sancaktepe’de bulunan tır garajında anne ve babasıyla tartıştıktan sonra kendilerine ait hafriyat kamyonuna binerek anne ve babasının içinde bulunduğu araca çarptıktan sonra kaçmaya başlamış, 34 FSP 614 plakalı hafriyat kamyonu ile kaçmaya başlayan sürücü Sezgin A., birçok araca çarparak ilerlemişti. Hafriyat kamyonuyla yaklaşık 30 kilometre kaçan şahıs, birçok polis denetim noktasında bulunan sivil ve polis araçlarına çarparak, Ataşehir istikametine devam etmiş, yaşanan kazalarda polis memuru Lütfü Bayraktar ile bekçiler Kerem Atay , Doğancan Külünk , Eren Saydır’ın yaralanmıştı. Yaralılardan Lütfü Bayraktar ile Kerem Atay’ın durumlarının ağır olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenilmişti. Polis ekipleri, dur ihtarına uymayan Sezgin A. kontrolündeki hafriyat kamyonunun lastiklerine ateş açmış, sürücü patlayan lastiklerle kaçmaya devam etmişti. Ataşehir İnönü Mahallesi’nde bir ara sokakta park halindeki araçlara çarparak sıkışan hafriyat kamyonu sürücüsü Sezgin A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

’’Hatırlamıyorum’’

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli Sezgin A. yakalanmıştı. Sezgin A. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada ifadesi alınan şüphelinin, olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Sezgin A.’nın "mala zarar vermek, trafik Güvenliğini tehlikeye atmak ve kasten yaralama" suçlarından sabıkası olduğu tespit edildi. Sezgin A.’nın ayrıca olay sırasında uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirlendi.

Öte yandan ehliyeti olmayan Sezgin A.’nın, 8 kez Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü belirlendi. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusu sürüyor.