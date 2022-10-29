Ataşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümünü “Cumhuriyet Geleceğimizdir” diyerek “Haluk Levent ile Kurtalan Ekspres Konseri ve Fener Alayı” yürüyüşü ile kutladı. Coşkulu kutlama dron ile havadan görüntülendi.

Ataşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümünü “Cumhuriyet Geleceğimizdir” diyerek “Haluk Levent ile Kurtalan Ekspres Konseri ve Fener Alayı” yürüyüşü ile kutladı. Coşkulu kutlama dron ile havadan görüntülendi.

Cumhuriyet’in 99. yıl dönümü Ataşehir’de on binlerin katıldığı fener alayı yürüyüşüyle kutlandı. 7’den 70’e herkes, tek ses tek nefes, “Cumhuriyet Hepimizin”, “Yaşasın Cumhuriyet!” diyerek; Ataşehir Meydanı’nda buluştu. Coşkulu yürüyüşe, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi öncülük etti. Kutlamaya İlgezdi’nin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile binlerce Ataşehirliler katıldı.

Haluk Levent konser verdi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yansıtan marşlar ilçenin cadde ve sokaklarında ses ve anons araçlarından yükselerek vatandaşlara doyasıya yaşatıldı. Ataşehir meydanında son bulan yürüyüşün ardından kurulan platformda, Kurtalan Ekspres ve Haluk Levent sahne aldı. Levent’in sevenleriyle buluştuğu gecede vatandaşlar da birbirinden farklı şarkılara eşlik ederek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram’ını coşkuyla kutladı.

"Cumhuriyet’e olan bağlılığımızı bir kez daha gür bir sesle haykırıyoruz"

Ataşehir’de düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Bugün burada kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet’e olan bağlılığımızı bir kez daha gür bir sesle haykırıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktıktan sonra başlatmış olduğu Kurtuluş Savaşımızın zaferle sonuçlanmasının ardından 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan etmiştir. Cumhuriyet bizlere bırakılan en büyük mirastır. Yaşadığımız müddetçe ona sahip çıkacağız. Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır. Cumhuriyet 99 yıl önce yakılan meşalenin adıdır. Cumhuriyet yüreğinde taşıdığı vatan sevgisiyle cephede canını ortaya koyan en kıymetli emanettir. Gözü yaşlı anaların, bir kuru ekmekle cephede savaşanların bağımsızlık uğruna can verenlerin mirası olan Cumhuriyet hepimizindir. Dayatmalara boyun eğmeyen, egemenliğe sahip çıkan Anadolu halkının umududur Cumhuriyet. Bizler bu toprakların evlatları olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yaparak çocuklarımızın aydınlık geleceği için umutsuzluğa kapılmadan mücadele etmeye devam edeceğiz. Bütün baskılara rağmen burada olmaya devam edeceğiz. Bugün bizlere bu gururu yaşatan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyet’imizin tüm kurucularını sevgi ve saygıyla anıyorum, saygı ve hürmetlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Kutlamalara gelen Ayşe Aslan isimli vatandaş, "Cumhuriyetimizin 99’uncu yılında kutlama alanına geldik. Ailemizle kutlamak istedik. Atatürk’ün armağanı Cumhuriyet her zaman daim olsun. Kutlamalar çok güzel, çok teşekkür ederiz” diye konuştu.