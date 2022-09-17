Ateşehir TEM Otoyolu bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya neden olan ticari taksi içerisinde bulunan Çin vatandaşı turist ve ticari taksi şoförü ağır yaralandı.

Ateşehir TEM Otoyolu bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya neden olan ticari taksi içerisinde bulunan Çin vatandaşı turist ve ticari taksi şoförü ağır yaralandı.

Kaza, saat 11:00 sıralarında Ataşehir TEM Çamlıca bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde Çin vatandaşı 2 kadın turistin bulunduğu Yusuf Talan kontrolündeki 34 TCM 47 plakalı Fiat marka ticari taksi, yolda hızlı bir şekilde hareket halindeyken önce Cemil Kahleoğulları kontrolündeki 34 BZL 444 plakalı Nissan marka cipe çarptı sonra bariyerlere girdi. Bariyere çarpan ticari taksi daha sonra Ethem Sevik kontrolündeki 34 CZV 351 plakalı BMW marka otomobile çarparak durabildi. Havalimanına gittiği öğretilen ticari taksi şoförü ve içerisinde bulunan Çinli kadın turist ağır yaralandı. Takside bulunan diğer turist ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kazada ağır yaralanan taksi şoförü Yusuf Talan, Göztepe Prof Dr. Süleyman Yalçın Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen Çinli turist ise Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası TEM Çamlıca bağlantı yolunun 1 şeridi trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.

"Emniyet kemeri gerçekten hayat kurtarıyor, onu gördük"

Ticari taksinin çarptığı araç sahibi Ethem Sevik, “Taksici çok hızlı geliyordu önündeki araca çarptı daha sonra sol taraftaki bariyerlere çarptı. Havalandığını aynadan gördüm sonrasında da gelip benim arabama çarptı. Taksici ve yolcusu yaralıydı.” dedi. Kazaya karışan araç sahibi Cemil Kahleoğlulları, “Seyir halindeydik, hızla seyreden ticari araç arkadan çarptı ve ondan sonra savruldu. Baya hızlı geliyordu. Ticari araçtakilerin durumu ağır, çok şükür bizde sıkıntı yok, emniyet kemerimiz takılıydı o bizi korudu.” dedi. Mehtap Kahleoğulları isimli vatandaş ise, “Taksi şoförü önce geldi bize çarptı, sonra diğer arabalara çarptı. Bu duruma geldik, nasıl geldik bilmiyorum trafikte yoktu. 2 yaralı var, turist taşıyormuş herhalde acele ediyordu. Şoför kötü durumda dediler. Küçük bir muayeneden geçtim çarpmadan dolayı ama emniyet kemeri gerçekten hayat kurtarıyor onu gördük.” diye konuştu.