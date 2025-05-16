Ataşehir Belediyesi’nin "Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz" projesi kapsamında eğitim alan çocuk ve yetişkinler yılsonu gösterileriyle emeklerini taçlandırıyor. Sanatseverlerin buluşacağı renkli etkinlik programı 17 Mayıs’tan itibaren başlayarak, dans, müzik, tiyatro ve bale gibi birçok farklı disiplinde birbirinden etkileyici performanslara ev sahipliği yapacak.

Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği sanat eğitimlerine katılan öğrenciler, yıl boyu edindikleri deneyimlerini renkli gösterilerle sahneye taşıyacak. Baleden perküsyona, bağlamadan kemana, halk oyunlarından tiyatroya kadar birçok alanda gösterilerin sergileneceği etkinlik, Mustafa Saffet Kültür Merkezi ve İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Etkinlikler, 17 Mayıs’tan 15 Haziran’a kadar sürecek.

MSKM’de gerçekleşecek etkinlikler

Mustafa Saffet Kültür Merkezi, etkinlik takvimine 17 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de "Damat Nereliymiş?" adlı tiyatro gösterisi ile başlıyor. Etkinlikler arasında halk oyunları, hip hop gösterileri, konserler, piyano, keman, bale performansları sahnelenecek.

İAKM’de unutulmaz gösteriler

İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi de renkli bir programla sanatseverleri karşılıyor. 17 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te piyano, keman, bale ve hip hop gibi farklı performanslarla başlayan etkinliklerde, gitar, bağlama, halk oyunları gibi gösterilerle zenginleştirilen programlar da yer alacak.

Sanat ve etkinliklerle dolu bu eşsiz deneyime tüm Ataşehirliler davetli.