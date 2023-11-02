Ataşehir’de yoğun yağış ve rüzgarın etkisiyle bir fabrikanın dış cephesi park halindeki aracın üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanma olmazken, fabrika çalışanları ve itfaiye ekipleri devrilen dış cepheyi uzun uğraşlar sonucu kaldırdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ve rüzgarın etkisiyle fabrikanın dış cephesi park halindeki 34 EOU 372 plakalı Peugeot marka aracın üzerine devrildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri herhangi yaralanma olmadı. Araç sahibi ve fabrika çalışanları dış cepheyi kendi imkanlarıyla forklift ile kaldırırken itfaiye ekibi olay yerinde tedbir aldı. Meydana gelen olayda ise araçta maddi hasar meydana geldi.

“Rüzgardan dolayı ön taraftaki cephe atmış”

Olay yerinde bulunan Cihat Zengin isimli vatandaş, "Komşularımız cephenin ön tarafa geldiğini söylediler. Bizde geldik bunu gördük şimdi kaldırmaya çalışıyoruz. Büyük ihtimal yağmur ve rüzgarın etkisiyle oldu. Rüzgardan dolayı ön taraftaki cephe atmış. Araç park halindeydi. Şu an şükür herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece maddi hasarımız var, herhangi bir can zarar görmedi” dedi.