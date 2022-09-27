Ataşehir Belediyesi’nin bu yıl yedincisini düzenlediği “Kardeş Kültürlerin Festivali” Latif Doğan ve Koray Avcı’nın konserleriyle sona erdi. 16 – 26 Eylül tarihleri arasında, 5 ayrı mahallede gerçekleşen konserler İstanbullulara unutulmaz anlar yaşattı.

Ataşehir Belediyesi’nin bu yıl yedincisini düzenlediği “Kardeş Kültürlerin Festivali” Latif Doğan ve Koray Avcı’nın konserleriyle sona erdi. 16 – 26 Eylül tarihleri arasında, 5 ayrı mahallede gerçekleşen konserler İstanbullulara unutulmaz anlar yaşattı.

Ataşehir Belediyesi, artık geleneksel bir hale gelen “Kardeş Kültürlerin Festivali”ni bu yıl yedinci kez İstanbullularla buluşturdu. Festival boyunca Candan Erçetin’den Hadise’ye, Arif Sağ’dan Selçuk Balcı’ya kadar birbirinden değerli 12 sanatçı festivalde sahne aldı.

Festivalin son akşamında konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Barışa ve gelecek güzel günlere daha çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde Kardeş Kültürlerin Festivalimizi yedinci kez İstanbullularla buluşturmaktan mutluluk duydum. Çeşitli müzik türlerinde konserlerin düzenlendiği festivalimize binlerce İstanbullu akın etti. Üç yıl aradan sonra müziğin birleştirici gücüne şahitlik etmek gurur vericiydi. Kadın, yaşlı, genç herkesin bir arada olduğu, tek bir ağızdan şarkılar söylediği festivalimize konuk olan değerli sanatçılarımız da barış ve kardeşlik adına sahne aldılar. Festivalimizin düzenlenmesinde emeği geçen mesai arkadaşlarıma, konuk sanatçılarımıza ve tüm İstanbullulara teşekkür ederim. Seneye bu coşku dolu festivalimizde tekrar bir arada olmayı, bol müzikli günlerde buluşmayı diliyorum” dedi.

Şarkılar dostluk, barış ve kardeşlik için söylendi

16 Eylül Cuma akşamı Örnek Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda Selçuk Balcı ve Melek Mosso konseriyle başlayan festival boyunca, Ataşehir’den ‘dostluk, kardeşlik ve barış’ mesajları yankılandı.

7. Kardeş Kültürlerin Festivali, değerli sanatçılar Latif Doğan ve Koray Avcı’nın Kayışdağı Mahallesi 80. Yıl Cumhuriyet Parkı’ndaki konserleriyle, 26 Eylül Pazartesi akşamı son buldu.

Müziğin kalbinin Ataşehir’de attığı festival boyunca, binlerce İstanbullu ilçenin farklı mahallelerinde bir araya geldi. Hep bir ağızdan şarkılara eşlik eden İstanbullular, eğlencenin tadına doyasıya vardı.

Festivalde ayrıca son zamanlarda adından sıkça söz ettiren DJ Ersin Otazca ve Burcu Otazca gösterileriyle İstanbulluların coşkusunu artırdı. Seyirciler, Ersin Show’un telefon ışıklarıyla yaptırdığı şov eşliğinde, İzmir ve 10. Yıl Marşlarını tek yürek olarak okuyarak, yeri göğü ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa’ sözleriyle inlettiler.

Festivalde sürpriz dolu dakikalar yaşandı

Dev ekranların yerleştirildiği konser alanlarında, binlerce İstanbulluyu sürpriz dakikalar bekliyordu. Festivale renk katan anlar Sefo’nun Mevlana Mahallesi Sitespor Sahası’nda verdiği konserde yaşandı. Org çalarak söylediği şarkılarla kısa sürede sosyal medyada fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker Samsun’dan gelerek Sefo’nun konserine katıldı. Sefo, Fevzi’yi sahneye davet ederek, sevilen şarkısı ‘Isabelle’i minik hayranıyla birlikte söyledi.

Ataşehir Belediyesi, 7. Kardeş Kültürlerin Festivali’nde konser alanlarına bir yenisini daha ekledi. Etkileyici performanslara ve unutulmaz konserlere ev sahipliği yapacak Atapark Konser Alanı’ndaki ilk konseri, festivalin beşinci gününde Candan Erçetin verdi.

Yoğun katılımın olduğu festival boyunca İstanbullular kimi zaman Karadeniz rüzgarıyla coştu, kimi zaman birbirinden güzel türkülerle hüzünlendi, kimi zaman da pop müziğin eğlenceli ritmiyle doyasıya dans ettiler.

Unutulmaz müzik şöleninin yaşandığı 7. Kardeş Kültürlerin Festivali’nin konukları arasında; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, belediye başkan yardımcıları, Meclis Başkan Vekili Kudret Aslan, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar yer aldı.