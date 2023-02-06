Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Ataşehir Belediyesi de yaraları sarmak için yardım kampanyası başlattı. Vatandaşlardan gelen yardımlar, Afet Koordinasyon Merkezi’nde toplanarak en kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılacak.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Ataşehir Belediyesi de yaraları sarmak için yardım kampanyası başlattı. Vatandaşlardan gelen yardımlar, Afet Koordinasyon Merkezi’nde toplanarak en kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılacak.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında yardım kampanyaları başlatıldı. Ataşehir Belediyesi de yaraları sarmak için harekete geçti. Bölgedeki depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde, vatandaşlardan gelen yardımlar Ataşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde toplandı. Yardım malzemeleri, en kısa sürede bölgeye ulaştırılmak üzere hazırlanarak yola çıkarılacak.