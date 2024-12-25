Ataşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşmalarını sağlamak amacıyla önemli bir kampanyaya daha imza atıyor. Hazırlanan kampanya kapsamında, sahiplenilen sokak köpeklerinin bir yıllık aşı ve mamaları Ataşehir Belediyesi’nce karşılanacak. Bu kampanyayla, hayvan sahiplerine maddi kolaylık sağlanırken, sokak hayvanlarının yaşam standartlarının da iyileştirilmesi hedefleniyor. Can dostları için Kayışdağı Ormanı’nda 80 bin m2’lik alana modern bir rehabilitasyon merkezi inşa etmeye hazırlanan Ataşehir Belediyesi, çok yakında bir hayvan ambulansını da hizmete almayı planlıyor.

Ataşehir Belediyesi, can dostlarımızın yaşam standartlarını iyileştirmek ve onlara yuvasını açan vatandaşlara destek olmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında sokak köpekleri sahiplenen vatandaşlara, hayvanın bir yıllık mama ihtiyacı teslim edilecek. Ayrıca, iç ve dış parazit aşıları ile kuduz aşıları da Ataşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilecek olan aşı ve mama desteği kampanyasıyla, vatandaşlara maddi yük oluşturmadan, sahiplenilen her hayvanın sağlıklı bir şekilde yaşatılması amaçlanıyor.

Başkan Adıgüzel: "Hayvanların daha iyi şartlarda yaşaması için sahiplenmeyi teşvik etmeye devam edeceğiz"

Sokak hayvanlarına daha iyi yaşam şartları sunabilecek projelerin uygulanması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel yeni kampanyayla ilgili, “Bu tür projelerle sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşamasını sağlarken, aynı zamanda duyarlı vatandaşlarımızı da teşvik etmeye devam edeceğiz. Sahiplendirme sürecine katılan her vatandaşımız, sadece bir cana yuva olmanın huzurunu yaşamakla kalmayacak, aynı zamanda Belediyemizin sunduğu destekle bu süreçte maddi bir yük hissetmeyecek” dedi. Başkan Adıgüzel, Ataşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için çalışmalarını sürdüreceklerini de ifade etti.

Mektuplu sahiplendirme kampanyası başlatılmıştı

Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesiyle ilgili toplum bilincinin oluşturulmasını amaçlayan Ataşehir Belediyesi, yakın bir zaman önce mektuplu çağrı kampanyasıyla sahiplendirmeye yönelik önemli bir katkı sağlamıştı. Bu proje kapsamında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, geçici hayvan bakım merkezlerinde bulunan sokak hayvanlarının sahiplenilmesi için ilçede faaliyet gösteren şirketlere ve fabrikalara birer mektup göndermişti. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesi için destek istenen mektuplarda, onlara güvenli yaşam alanları sunulmasının önemine dikkat çekilmişti.

Sokak hayvanları için 80 bin metrekarelik yeni merkez inşa edilecek

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ve Ataşehir Belediyesi ile Maltepe Belediyesi’nin de iş birliğiyle Kayışdağı Ormanı’nda 80 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek olan projeyle, sokak hayvanları için modern ve kapsamlı yeni bir merkez de kazandırılacak. Üç belediyenin gerçekleştireceği proje içerisinde; veteriner binası, ameliyathane, kedi ve köpek barınma evleri, mama depoları ve hayvan oyun alanları gibi çok sayıda tesis ve bölüm bulunacak.

Hayvan ambulansıyla anlık ve yerinde tedavi

Ataşehir Belediyesi’nin çok yakında hayata geçireceği bir diğer proje ise hayvan ambulansı hizmeti olacak. Veteriner hizmetlerini anlık ve yerinde sunacak olan bu projeyle sokak hayvanlarına hızlı ve etkin tedavi uygulanacak. Veteriner hekimlerin ve gerekli tüm sağlık ekipmanlarının yer aldığı hayvan ambulansı ile anlık gelen yaralı hayvan ihbarlarında bildirilen adrese ulaşım sağlanacak. Bu sayede ilçenin her bölgesine anlık ulaşım sağlanarak, hayvanların gerekli sağlık tedavileri yapılmış olacak. Bu hizmet kapsamında sokak hayvanlarının sağlık tedavilerinin yanı sıra, kısırlaştırma, iç ve dış parazitleri ile kuduz aşıları da yapılabilecek.