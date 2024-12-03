Ataşehir Belediyesi’nin dört farklı noktada bulunan ve toplam 600 kişilik kapasiteyle hizmet veren çocuk gündüz bakımevleri, çocuklara güvenli bir ortam, ailelere de büyük bir kolaylık sağlıyor. Özellikle çalışan annelere önemli bir destek oluşturan bu hizmet, çocukların da sosyal ve eğitimsel gelişimlerine katkı sunuyor. Yeni açılması planlanan çocuk gündüz bakımevleri ile de kapasitenin yakın zamanda 1000’e ulaşacağı öngörülüyor.

Ataşehir Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklar için sağladığı gündüz bakımevleriyle, onların; hem sosyal ve iletişim becerilerinin gelişimine, hem de özgüven ve yeni yetenekler kazanmalarına katkı sunuyor. Çocukların; fiziksel, ruhsal, sosyal ve kişilik gelişimlerinin hızlandırılmasına önemli katkılar sunan çocuk gündüz bakımevleri, aynı zamanda onlara iyi beslenme ve eğlenme ortamı da sağlıyor.

Yeni gündüz bakımevleri ile kapasite 1000’e yükseliyor

Hafta içi 08.00 ve 17.30 saatleri arasında hizmet veren 4 gündüz bakımevinde, 600 çocuğa kreş imkanı sunan Ataşehir Belediyesi, ailelerden gelen yoğun talebi karşılamak için Ferhatpaşa ve Örnek mahallelerinde yeni çocuk gündüz bakımevleri açacak. Yeni bakımevleri sayesinde, mevcut kapasite 1000 çocuğa ulaşacak.

İlk ekolojik kreş açılıyor

Yapılan planlamaya göre ilk olarak; Ferhatpaşa Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı içerisine 6 sınıflı yeni bir çocuk gündüz bakımevi kurulacak. Bu çocuk gündüz bakımevi; çocuklara özel 300 metrekare hobi bahçesi, sulama sistemi ve kendi elektriğini üretebilen çatısındaki güneş panelleri ile ekolojik bir kreş olarak hizmet verecek.

“Vatandaşa dokunan hizmetleri bir adım geri atmadan sürdürüyor olacağız”

Çocuklarının kreşlerde eğitim almasını isteyen Ataşehirli ailelerden, yoğun talep geldiğini vurgulayan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Ataşehir Belediyesi’nin kreşlerinden altı yüze yakın çocuk faydalanıyor, bu sayıyı hızlıca arttırıyor olacağız. Yakın zamanda Ferhatpaşa mahallemizde yeni bir kreşin daha temelini atacağız. Biz, vatandaşa direkt dokunan hizmetleri hiç çekinmeden, bir adım geri atmadan sürdürüyor olacağız. Çünkü bizim önceliğimiz çocuklarımız, bizim önceliğimiz Ataşehir’de yaşayan tüm vatandaşlarımız. Onların sorunlarını çözmek için bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu çabamızı sürdürüyor olacağız” dedi.

Yeni açılacak bakımevlerinin; çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetişmelerine katkı göstereceğini vurgulayan Başkan Onursal Adıgüzel, “Bu çalışmalarımızla hem ailelerin hem de çocukların hayatı kolaylaşacak. Yeni açılacak bakımevleriyle, daha fazla anne ve baba; çocuklarının emin ellerde olduğunu, iyi beslendiğini, iyi eğitim aldığını, eğlendiğini ve mutlu olduğunu bilerek, iş hayatlarına daha rahat odaklanabilecekler” açıklamasında bulundu.

İBB’nin Ataşehir’de 3 çocuk yuvası bulunuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de Ataşehir’de; Barbaros, Esatpaşa ve Kayışdağı mahallelerinde bulunan kreşleriyle birlikte, iki belediyenin sağladığı toplam kapasite bin 500’e ulaşacak. Bu sayede, daha fazla çocuğa güvenli, kaliteli ve uygun ücretli çocuk yuvaları sağlamanın yanı sıra annelerin de istihdama katılması desteklenecek.