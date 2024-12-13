Ataşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “İstanbul İnovatif Çevre Eğitim Merkezi” adlı proje, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi kategorisinde ve “Fintech Factory” adlı proje de Yerel Kalkınma kategorisinde Altın Karınca Ödülü’ne layık görüldü. Bu önemli organizasyonda iki ödül almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ise, “Ataşehir Belediyesi olarak daha iyi hizmet verebilmek için yenilikçi, insan odaklı ve çevreci yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) bu yıl onuncusunu düzenlediği “Altın Karınca 2024 Ödülleri” kapsamında, Ataşehir Belediyesi’nin “İstanbul İnovatif Çevre Eğitim Merkezi” ve “Fintech Factory” projeleri ödül aldı. Belediyelerin yenilikçi ve ilham veren projelerini ödüllendiren Altın Karınca Ödülleri, 12 Aralık Perşembe günü 10. kez sahiplerini buldu. Fark oluşturan ve örnek projelerin yaygınlaştırılmasını sağlamak, aynı zamanda bu projelerin uluslararası görünürlüklerini arttırmak amacıyla düzenlenen Altın Karınca Ödülleri’ne toplam 310 projeyle başvuru yapıldı. Törende Altın Karınca kazanan proje ekipleri ödüllerini, Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in elinden aldı.

İÇEM ve Fintech Factory ödüle layık görüldü

10 farklı kategoride ödül dağıtılan Altın Karınca Ödülleri’nde; Ataşehir Belediyesi’nin, İstanbul’da yaşayan 10-17 yaş grubundaki çocuklara ve gençlere inovatif eğitim ve uygulama yöntemleri sunan İÇEM projesi “İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi” kategorisinde ödüle layık görüldü. Yine Ataşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, finansal teknolojiler alanında girişimcilik ekosistemini desteklemeyi hedefleyen bir hızlandırma programı olan “Fintech Factory” isimli proje de Yerel Kalkınma kategorisinde Altın Karınca Ödülü’nün sahibi oldu.

“Yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz”

Bu önemli organizasyonda iki ödül almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Bu yıl onuncusu gerçekleşen Altın Karınca Ödül programında, 2 projemizin ödül alması bizi çok mutlu etti. Belediyelerin daha başarılı projelere imza atmaları yönünde motivasyonlarını artıran bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum, ödül alan proje sahiplerini de tebrik ediyorum. Ataşehir Belediyesi olarak daha iyi hizmet verebilmek için yenilikçi, insan odaklı ve çevreci yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

İÇEM projesi, çevre sorunlarına farkındalık oluşturuyor

Ferhatpaşa Mahallesi’nde 350 metrekare kapalı, 1500 metrekare açık alanda hizmet veren İÇEM’de; 3 adet öğrenci laboratuvarı, 1 adet seminer salonu ve dış mekân eğitim uygulama bölümleri bulunuyor. İÇEM bünyesinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ile ortaokul ve lise düzeyi öğrencilerin ekoloji, sürdürülebilir yaşam ve çevre sorunları hakkında bilgi birikimi ve farkındalık kazanmaları, doğayla olan bağlarını güçlendirmeleri ve çevre konularında STEM disiplinlerini bütünleştirme becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Uzman eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen eğitim ve uygulamalarla, öğrencilere; yağmur suyu hasadı, yenilenebilir enerji sistemleri, akuaponik sistem (balık ve bitki yetiştiriciliği), kompostlama ve organik tarım hakkında bilgiler verilip, yenilikçi örnekler sunuluyor.

Fintech Factory projesi, yeni girişimcilere destek sağlıyor

Son yıllarda hızlanan dijitalleşme süreci, fintek (finansal teknoloji) girişimlerinin küresel çapta güçlü bir konum elde edebilmesi için daha fazla sektörel ve teknik deneyime ihtiyaç duymalarına neden oluyor. Fintech Factory projesi, Türkiye’de girişimcilik ve inovasyon alanında en çok yatırım alan sektörlerden biri olan fintek sektöründe yeni girişimlerin globale açılma süreçlerini destekliyor. Uzmanlar, sektör temsilcileri ve yatırımcılar tarafından hazırlanmış çok yönlü bir program olan Fintech Factory’e dahil olan girişimler, lokal ve global paydaş şirketler ile iş birliği fırsatına ve yatırımcılara erişebilme imkanına sahip oluyorlar. Fintech Factory, fintek girişimcilerine yalnızca yerel ve küresel ağlardan faydalanma olanağı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sektörün önde gelen isimlerinden birebir mentorluk ve danışmanlık imkânı da sunuyor.