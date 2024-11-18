Ataşehir Belediyesi, “Avrupa Atık Azaltım Haftası” kapsamında bu yılın teması olan “Gıda Atıkları” konusu üzerine; gıda atıklarının azaltılması, yeniden değerlendirilmesi ve geri dönüşümüne dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinlikleri düzenleyecek.

Atık önleme konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir girişim olan Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda (European Week for Waste Reduction), her yıl Kasım ayı içerisinde farklı temalar seçilerek çeşitli faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde; kamu idareleri, özel şirketler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar dahil olmak üzere geniş bir kitle tarafından bir hafta boyunca etkinlikler düzenleniyor. Bu yılın teması olarak “Gıda Atıkları” başlığı seçilirken, “Gıda Atıklarının Tadı Kaçtı” mottosuyla da Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında 16-24 Kasım 2024 tarihlerinde farkındalık etkinlikleri yapılacak.

Atık azaltım faaliyetlerine destek olmak için Ataşehir Belediyesi de bu haftaya özel çeşitli atölyeler, workshoplar ve panel gibi etkinlikler hazırladı. 21 Kasım’da İnovatif Çevre Eğitim Merkezi’nde “Atıksız Mutfak ve Bokashi Kompostu Yapım Atölyesi” düzenlenecek. 24 Kasım’da da İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde “Gıdamızın Bugünü ve Geleceği” konulu panel yapılacak. Ataşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Çiğdem Kara’nın moderatörlüğünü yapacağı panele, konuşmacı olarak Berat İnci, Nil Tibukoğlu ve Elif Üngör katılacak.