5-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Ataşehir Belediyesi Klasik Müzik Festivali, bu yıl 5. yaşını Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde ünlü orkestralar, opera toplulukları ve sanatçılar ile kutlamaya hazırlanıyor.

5-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Ataşehir Belediyesi Klasik Müzik Festivali, bu yıl 5. yaşını Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde ünlü orkestralar, opera toplulukları ve sanatçılar ile kutlamaya hazırlanıyor.

Ataşehir Belediyesi’nin bu yıl 5’incisi gerçekleştireceği Klasik Müzik Festivali, değerli sanatçıları, orkestraları ve müzik topluluklarını 5 - 18 Şubat tarihleri arasında Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturacak.

Klasik müzik notalarının Ataşehir’den yükseleceği festivalin bu yılki konukları; Golden Horn Brass, İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı, Adıyaman Filarmoni Quartet, Şirin Pancaroğlu, Viva l’Opera, İstanbul Opera Topluluğu, Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası, Anadolu Quartet olacak. Çocuklara özel hazırlanan bölümde BabyConcerts, söyleşi programı bölümünde ise Serhan Bali olacak.

Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği diğer festivallerinde olduğu gibi, Klasik Müzik Festivali’nde de “Bir Kitap, Bir Bilet” uygulamasına devam edilecek. Klasik müzikseverler davetiyelerini kitap karşılığında https://kultursanat.atasehir.bel.tr/ ve MSKM Gişe’den temin edebilecekler. İnternet sitesinden davetiye alan sanatseverler ise kitap teslimlerini etkinlik günü MSKM Gişe’den yapabilecekler. Bağışlanan kitaplar kampanya çerçevesinde Anadolu’da belirlenen kütüphanelere ve okullara gönderilecek.

Açılış konseri Golden Horn Brass’tan

Festivalin açılışı 5 Şubat Pazar günü, Türkiye’nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesliler beşlisi olan Golden Horn Brass ile yapılacak. 2004 yılında Begüm Gökmen tarafından kurulan orkestra, Barok dönem ve klasik dönem eserlerinin yanı sıra, unutulmaz caz, pop şarkılarını müzikseverlerle buluşturacaklar.

6 Şubat Pazartesi günü İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı, “Çağdaş Türk Bestecilerinden Piyano Eşlikli Şarkılar” isimli konseri müzikseverlerle buluşturacak.

Festival, 10 Şubat Cuma günü Adıyaman Filarmoni Quartet konseriyle ile devam edecek. 11 Şubat Cumartesi günü Türkiye’nin ve dünyanın önemli arpistlerinden olan Şirin Pancaroğlu “Türk Arpı” başlıklı konser programıyla dinleyenlerle buluşurken, konser programı öncesinde arp enstrümanı ile ilgili merak edilenleri bir söyleşi programıyla sunacak.

12 Şubat Pazar günü festivalde geleneksel hale gelen “Genç Yetenekler” bölümünde “Operalardan Seçmeler” programıyla Viva l’Opera Topluluğu sahne alırken, Festivalin bu yılki “Çocuklara Özel” bölümünde ise 12 Şubat Pazar günü saat 12.00’de BabyConcerts “Amerika’dan Avrupa’ya Yolculuk” başlıklı gösteri programları ile 4 yaş üzeri çocukları bir klasik müzik yolculuğuna çıkaracaklar.

14 Şubat Salı günü Ataşehir Belediyesi’nin gözbebeği olan Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası festival için hazırladığı özel programları ile sanatseverlerle bir araya gelecek. Festivalin son iki gününde ise 17 Şubat Cuma günü Anadolu Quartet sahne alırken, 18 Şubat Cumartesi günü saat 14.30’da Serhan Bali Beethoven’den 19. Yüzyıl Sonuna Uzanan Müzik Tarihinde “Romantik Dönem”i anlatacak. Bali, aynı zamanda yeni kitabı “Beethoven: Erken Dönem”e de değinerek imza günü gerçekleştirecek.

Festival, 18 Şubat’ta İstanbul Opera Topluluğu’nun vereceği konser ile son bulacak. Topluluk, Ataşehir Belediyesi 5. Klasik Müzik Festivali’nde, dinleyenlerini barok dönemden romantik döneme uzanan, aryalar ve ansambllardan oluşan renkli ve doyurucu bir yolculuğa çıkaracak.