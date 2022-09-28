3 Ekim Pazartesi günü saat 17.30’da başlayacak olan programda, çocuk şenliklerinden spora, panayır oyunlarından eğlenceli aktivitelere kadar çeşitli etkinlikler yer alacak. Etkinliklerin ardından saat 19.30’da değerli sanatçılar Aydilge ve Onur Akın sevilen şarkılarıyla Barbaros Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda sahne alacaklar. Barbaros Mahallesi Mor Amber Sokak’ta hizmete açılan kapalı pazar alanı haftanın 3 günü açık olacak. Pazarda, Cumartesi günü sebze-meyve, Pazar günü kumaş, Pazartesi günü ise tekstil alanında satış yapılacak.

Yurttaşların yaz-kış rahatlıkla alışveriş yapabileceği 4. kapalı pazar alanını ilçeye kazandıran Ataşehir Belediyesi, Barbaros Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nın açılışına özel olarak bir dizi etkinlik düzenleyecek.

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