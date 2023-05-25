Keçiören Belediyesi tarafından Atapark Mahallesi’ne yapılan Ayçin Akkaş Kütüphanesi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kütüphanenin açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, Ayçin Akkaş’ın annesi Aylin Akkaş ve babası Naci Akkaş, öğrenciler, öğretmenler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Sözlerine Atapark Mahallesi Âşık Veysel Parkı içinde yer alan Ayçin Akkaş Kütüphanesi’nin hayırlı olmasını dileyerek başlayan Başkan Altınok, “Milletleri ihya eden eğitimdir. Rabbimin ilk emri de ikra, yani okudur. Bu bakımdan hayatın her anında okumak ve öğrenmek oldukça önemli. Çocuklarımız ve gençlerimiz için en önemli hizmetlerimizden biri de kütüphane hizmetimizdir. İstikbalimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlamak temel görevimizdir. Türkiye’de ilk defa okulların kapısından giren belediye Keçiören Belediyesi’dir. Gazi, Ankara, ODTÜ ve Hacettepe üniversitelerimiz başta olmak üzere birçok üniversitemizde hizmetimiz vardır” dedi.

28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek ve oy isteyen Altınok, “İnanıyoruz ki 21. yüzyıla Türklerin mührünü vuracağız. Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyeler seviyesine inşallah gençlerimizle ulaşacağız. Cumhurbaşkanımız da diyor ki, ‘21. asır Türklerin asrı olacak.’ Ülkemiz 21 yılda nerden nereye geldi. Kaan savaş uçağımız, İHA ve SİHA’larımız, Kızıl Elmalarımız teknolojik anlamda ciddi bir mesafe aldı. Ezilen, bükülen bir Türkiye yok. Mesela İsrail’den aldığımız Heronları bize vermediler. Tamir ettirmek istediğimizde İsrail’e, tamir etmediler. Tanklarımızı İsrail’e götürüyorduk. Tanklarımız gitti, İsrail’de kaldı. Tamir parasını ödediğimiz tanklarımızı bize vermediler. Bu nedenle 28 Mayıs’ta bu ülkenin evladı olan Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkacağız ve yeniden seçeceğiz” diye konuştu.