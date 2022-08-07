Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi işletici şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) A.Ş., teknoparkta faaliyet gösteren şirketlerin sosyal bağlarını hızlı ve etkili bir şekilde kuvvetlendirmek ve yeni girişimleri artırmak adına ’Networking Etkinliği’ düzenledi.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi işletici şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) A.Ş., teknoparkta faaliyet gösteren şirketlerin sosyal bağlarını hızlı ve etkili bir şekilde kuvvetlendirmek ve yeni girişimleri artırmak adına ’Networking Etkinliği’ düzenledi.

Gerçekleşen etkinliğin konuğu olan Networking Uzmanı Erdal Uzunoğlu, “Ben tek bir şeye bakıyorum. İster sokakta kâğıt toplayan adam olsun isterse bir şirkette tepe yöneticisi olsun, tek bir şey var: Tutum. Bana nasıl davranıyor, bana nasıl hissettiriyor? En önemli değer bu. Tutumunuz sizi uluslararası piyasaya taşıyabilecek” ifadelerini kullandı. Etkinliğin açılışında konuşan Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken ise oluşturdukları stratejik plan ile ATAP’ı Türkiye’deki teknoparklar içerisinde bilinir ve takdir edilebilir bir yere getirmek istediklerini belirtti. Bu tür etkinlikleri çok önemsediklerini ifade eden Telçeken, “Sonuç odaklı çalışmaların oluşması ve yeni iş birliklerinin doğması adına firmalarımız için yeni bir kapı aralanmış olacak” dedi.

“Amacımız uluslararası pazarlarda başarılar elde etmiş şirketler oluşturmak”

ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, amaçlarının ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet eden, başarılar elde etmiş şirketler oluşturmak olduğunu aktararak, “Sizlerin talepleri ve istekleri doğrultusunda yönetim kurulumuzun önerileriyle bir stratejik plan oluşturduk. Yaptığımız bu faaliyetler stratejik planın bir parçasıdır. Amacımız bu çatı içerisinde ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet eden, başarılar elde etmiş, kendisini ve bizi gururlandıran şirketler oluşturmak. Bu da iş birlikleriyle olacaktır. Bugünümüz dünümüzden daha iyi olmalı, yarınımız da bugünümüzden daha iyi olmalı ama yarınımız da hedef ATAP’ı, Türkiye’deki en saygın teknoparklar arasına yerleştirmek. Tek hedefimiz bu. Bunu da sizlerle beraber oluşturacağız. ATAP ekibi olarak hepinizin emrindeyiz. Bu tür faaliyetleri daha sık gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

“İnsanlara merhaba demekten korkmayın”

Konuşmaların ardından Network Uzmanı Erdal Uzunoğlu söz alarak, ilk defa bir teknopark bünyesinde böylesine bir etkinlik yapıldığını ifade etti. Network’un, karşılık beklemeden tanışmak olduğunu belirten Uzunoğlu, “Bir merhaba sizi hiç hayal edemeyeceğiniz yerlere getirebilir. İnsanlara güzel sözler söylemekten çekinmeyin, hiç beklemediğiniz insanlar hayatınızı değiştirebilir. Hayat aslında çok önemli basit ipuçlarıyla dolu. Dediğim gibi ben networküne daha çok bir yaşam şekli olarak bakıyorum. Buradaki dürtü, ilişkiye geçerken almak değil vermek hissini oluşturmak olmalı. Aslında bazen en önemli hayallerimizi gerçekleştirmeyi bir merhaba diyerek başarabiliriz. Elbette doğru ipuçları yakalamak ve küçük adımlar atmak da çok önemli. Doğru ipuçları bilinen şeyler zaten: Nezaket, adap ve edep. Ayrıca, Kimler yanımızda olsun? Kimlerle yürümek istiyorum? Gibi sorulara verdiğimiz yanıtlar da çok önemli. Ayrıca, doğru insanları birbirleriyle tanıştırmayı da çok ihmal ediyoruz. Doğru bulduğunuz insanlarla, nezaket, edep ve adap çerçevesinde, vermek odaklı tanışmak ve doğru insanları tanıştırmak; işin özü bu” ifadelerini kullandı.