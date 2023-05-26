Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi tarafından 6 bin 75 metre uzunluğunda planlanan yol yenileme çalışması, titizlikle yürütülen faaliyetlerin ardından tamamlanarak, tüm cadde konforlu ve standardı yüksek bir hale getirildi. Çalışmalar kapsamında 7 kanalize kavşak, yol ve kaldırım düzenleme, bisiklet ve yaya yolu yapıldı. Yapılan çalışmalarla 3. Çevre Yolu daha modern, konforlu ve yüksek standartlı bir hale gelirken, yol üzerinde yapılan kanalize kavşaklar sayesinde de yaya ve sürücülerin bekleme süresi en aza indi.

13. Cadde ile 34. Cadde kesişiminde yapımı süren 7. kanalize kavşak tamamlanarak trafiğe açıldı. Türkiye’de ilk defa Mersin’de denenen ve ilki 13. Cadde ile 36. Cadde kesişiminde açılan kanalize kavşakların 2.’si 13.Cadde ile İsmet İnönü Bulvarı kesişimi, 3.’sü 13.Cadde ile 20.Cadde kesişimi, 4.’sü 13.Cadde ile 38.Cadde kesişimi, 5.’si 13.Cadde ile 26.Cadde kesişimi, 6.’sı 13.Cadde ile 32.Cadde kesişiminde açıldı.

Tüm kanalize kavşaklarda 3 şerit araç, 1 şerit bisiklet yolu, delinatör ve butonlarla oluşturulan koruma bandı ve yaya yolu yer alıyor. Araçların düz istikamette, sağa ve sola dönüşlerinde 3 farklı kulvardan yönlendirme yapan kavşak sayesinde, trafik ışıklarında bekleme süresi en aza iniyor.

3. Çevre Yolu üzerinde yapılan kanalize kavşaklar sayesinde, karbon emisyonunda günde 60 kilogram azalma sağlanıyor. Bu da günde 6 ağacın, karbon emisyonunu dengelemek zorunda kalmaması anlamına geliyor. Bir günde sağlanan 1900 litre yakıt tasarrufu da yılda 650 bin dolar tasarruf anlamına geliyor. Zirve saatte bekleme süresinde oluşan yüzde 57 ve araç hızında oluşan yüzde 36’lık iyileşme ise, seyahat süresinde yüzde 37’lik bir tasarruf süreci sağlıyor.

Toroslar İlçesi Akbelen Bulvarı ile Yenişehir ilçesi 34. Cadde arasında, yani 3. Çevre Yolu üzerinde, 6 bin 75 metre uzunluğunda yol ve kavşak yenileme çalışmasını tamamladıklarını belirten Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Kalite ve Kontrol Şube Müdürü Ahmet Serkan Ataman, “Üç şerit taşıt yolu, bir şerit bisiklet yolu ve engelsiz yaya yollarından oluşan projemizde, 7 adet de kanalize kavşak uygulaması yaptık. Türkiye’de ilk defa uygulanan kanalize kavşaklar sayesinde, trafik ışıklarındaki bekleme süremiz en aza inmiş oluyor. Ayrıca bu kanalize kavşak sisteminde; düz giden araçlar düz kulvarda, sağa dönenler sağ kulvarda, sola gidenler sol kulvarda ilerliyor. Bu kavşaklar sayesinde daha az karbon salınımı oluyor ve sürücülerimiz için zamandan kazanım sağlamış oluyoruz. Böylece de ulaşım süresini en aza indirmiş bulunuyoruz” dedi.