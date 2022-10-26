Toplantının ardından Dekan Alim, 2020-2022 yılları arasında profesörlük, doçentlik ve doktor öğretim üyesi kadrosuna atamaları yapılan öğretim üyelerine belge takdiminde bulunarak, cübbelerini giydirdi.

Tıp Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, dekan yardımcıları ve akademik personel katıldı. Dekan Prof. Dr. Alim, toplantıda eğitim-öğretim faaliyetleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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