Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Aydın Akagündüz, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler ile ilgili sendikaları tarafından dava açılarak çalışanların mağdur eden düzenlemelerin iptalinin istendiğini söyledi.

Danıştay’da açılan davada sendika olarak 11 düzenlemenin iptalini istendiğini kaydeden Akagündüz iptalini istedikleri maddeleri şöyle açıkladı: “1-Boşanma halinde 1 yıl ibaresinin 3 aya indirilmesi. 2-Öğrenim durumu. 3-DHY fiilen ibaresinin düzeltilmesi. 4-Eşlerden birinin başka bir ile atanmasından sonra diğer eş bir yıl içinde atanan eşin yanına gidebilmesine imkân sağlayan maddenin mülga edilmesi. 5-Eşi Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim görevlisi olana tayin hakkı verilmemesi. 6-Bağ-Kur borçlandırmasının tayin hakkını engellenmesi. 7-Özel sektörde çalışan eş için primi doldurmasına rağmen 2 yıllık faaliyet belgesi istemesi. 8-C hizmet grubuna atamanın nasıl yapılacağı belirsizliği. 9-Atandığı yere gitmeyenlerin yeniden tayin hakkı 2 yıla çıkartılması. 10- Aile birliğinin bozulması halinde yeniden sağlanması için 1 yıl şartı. 11-Üst bölge atamasının’ yürürlükten kaldırılması gibi düzenlemelerin iptali istenmiştir.”

Türk Sağlık Sen olarak çalışanların mağduriyetleri konusunda süratle adımlarını attıklarını kaydeden Akagündüz açıklamasını şöyle tamamladı: “Hukuki mücadelemizi bugün davamızı açarak başlattık. Bakanlıkla görüşmeler yaparak çözüm yolu aramaya devam edeceğiz. Çalışanların temsilcilerinin görüşü alınmadan, sahanın beklentileri dinlenmeden yapılan her değişikliğin yeni sorunlara, farklı mağduriyetlere neden olduğunu görmekteyiz. Sağlık çalışanlarının yeni sorunlara değil meselelerin çözümüne ihtiyacı vardır. Haklarını kullanırken engellere, zorlaştıran hükümlere değil, kolaylaştırıcı çarelere ihtiyacı vardır. Bakanlık bu durumu göz ardı etmeyi bırakmalı ve çalışanların beklentileri yönünde düzenlemeleri hayata geçirmeli, yanlışlardan dönerek, telafi sağlamalıdır. Türk Sağlık Sen olarak çalışanların hak ve hukuk içini tüm platformlarda gerçek sendikacılık yapmaya, mücadelemizi kazanıma dönüştürmek adına gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz.”