Çanakkale Belediyesi Cevatpaşa ve Barbaros ATAM Kreş ve Gündüz Bakımevinin minik katılımcıları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde düzenlenen kutlama programı ile Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.

Çanakkale Belediyesi Cevatpaşa ve Barbaros ATAM Kreş ve Gündüz Bakımevinin minik katılımcıları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde düzenlenen kutlama programı ile Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.

Atam Kreş’te geleneksel hale gelen Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Program çerçevesinde Minikler, ellerindeki bayraklarla marşlar söyleyerek bayramın coşkusunu birlikte yaşadı. Renkli görüntülerin oluştuğu programa Belediye Başkan Yardımcısı M. İrfan Mutluay, Atam Kreş ve Gündüz Bakımevi yöneticileri ile öğretmenleri de katılarak çocukların coşkularına ortak oldu.