Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde önemli bir proje gerçekleştirildi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban’ın verdiği Takım Çalışması dersi kapsamında Finans ve Bankacılık bölümü öğrencileri Eda Öztürk, Sude Kara, Veysi Alpar, Esma Nur Aslan, Seher Akalan ve Çağlar Polat tarafından gerçekleştirilen “BUBFA ile Ata Tohumu” isimli projede fakülteye atalık tohum dolabı yapılarak bu tohumların korunması ve geleceğe taşınması için somut bir adım atıldı.

Ayrıca proje kapsamında atalık tohum ve fide üreticisi Eda Girgin, fakültemize davet edilirken, öğrencilerle bir araya geldi. Eda Girgin, etkinlikte yaptığı konuşmada, atalık tohumların tarihi ve kültürel önemine vurgu yaptı. Etkinlikte, tohumların genetik mirasının korunması, bu süreçte karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri gibi konuları ele alan Girgin ayrıca, sürdürülebilir tarım ve organik üretim konularında da öğrencileri bilgilendirdi. Özellikle yerel üretimin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, atalık tohumların modern tarımdaki yerini ve avantajlarını örneklerle açıkladı. Çok sayıda öğrencinin katılım gösterdiği etkinlik, karşılıklı soru-cevap bölümüyle devam etti. Fakülte bünyesinde düzenlenen bu etkinlik toplumsal sorumluluk bilinci anlamında farkındalık oluştururken, atalık tohumların korunması ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesi yönünde güçlü bir mesaj verdi. Gerçekleştirilen etkinlik sayesinde atalık tohumların önemini daha iyi anladıklarını ifade eden öğrenciler, takım çalışması dersinin kendilerine sağladığı faydalardan da bahsederek, bu derste kazandıkları iş birliği, iletişim ve problem çözme becerilerinin gerçek hayatta nasıl uygulanabileceğini görme fırsatı bulduklarını belirtti. Ayrıca, takım çalışması sürecinde farklı bakış açıları geliştirme, birlikte çalışma ve ortak hedefler doğrultusunda hareket etme yeteneklerini güçlendirdiklerini vurguladılar. Bu deneyimlerin, iş hayatlarında onlara büyük katkı sağlayacağına inandıklarını ifade ettiler. Etkinlik sonunda Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Eda Girgin’e katkılarından dolayı teşekkür belgesini takdim etti. İlban, yaptığı konuşmada, yerel üreticilerle öğrencileri bir araya getirmenin, tarım sektörüne olan ilgiyi artırma ve gençleri bilinçlendirme adına son derece önemli olduğunun altını çizdi. Son olarak Eda Girgin, kendi çiftliğinden getirdiği atalık tohumları öğrencilere dağıttı.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, atalık tohumların korunması ve yerel üretimin desteklenmesi konularında çalışmalarını sürdürerek, sürdürülebilir tarım uygulamalarına yönelik projeler geliştirmeyi ve yerel üreticilerle iş birliklerini artırmayı hedefliyor. Fakülte gerçekleştirilen projelerle toplumsal farkındalık oluşturmaya devam ediyor.