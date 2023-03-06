Şehitkamil Belediyesi, depremin çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerini azaltmak amacıyla psikososyal destek çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor. Depremzede çocuklar, Önce Öğren Sonra Eğlen projesi çerçevesinde uzman eğitmenler eşliğinde katıldıkları eğlenceli etkinliklerde oyunlar oynayarak moral depoluyorlar.

Şehitkamil Belediyesi, depremin çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerini azaltmak amacıyla psikososyal destek çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor. Depremzede çocuklar, Önce Öğren Sonra Eğlen projesi çerçevesinde uzman eğitmenler eşliğinde katıldıkları eğlenceli etkinliklerde oyunlar oynayarak moral depoluyorlar.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde etkili olan deprem afetinin ardından çocukların günlük yaşama adaptasyonunu hızlandırmak amacıyla psikososyal destek çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Şehitkamil Belediyesi, Önce Öğren Sonra Eğlen etkinlikleriyle Atalar Mahallesi’nde yüzlerce çocuğu, uzman eğitimler nezaretinde geleneksel çocuk oyunları ve sportif etkinliklerle buluşturdu. Etkinliklere verilen aralarda çocuklarla sık sık sohbet eden eğitmenler, onları mutlu edecek çeşitli ikram ve armağanlarda bulunmayı da ihmal etmediler.

“Hepimizi çok mutlu etti”

Deprem felaketinde evi yıkılan Atalar Ortaokulu öğrencilerinden Gülsüm Arslan, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bugün çuval yarışı, halat çekme, mendil kapmaca, yumurta taşıma gibi oyunlar oynadım. Mahallemize gelen öğretmenlerimiz; yüzümüzü boyadılar, birlikte resim yaptık ve şarkı söyledik. Bizlere birçok şey ikram ettiler. Verdikleri hediyeler ise hepimizi çok mutlu etti. Benim depremde evim yıkılmıştı ve o günden beri çok üzgündüm. Bugün öğretmenlerimiz bizimle yakından ilgilendiler, üzüntümüzü paylaştılar. Bu etkinliği düzenleyen Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na ve Şehitkamil Belediyesinden okulumuza gelen tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Bugünü hiç unutmayacağım” diye konuştu.