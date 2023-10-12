Samsun Atakum Belediyesi ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG AMEDER) iş birliğiyle Atakum’da gönüllü afet ekipleri kurulması için verilen teorik eğitimlerin ardından pratik eğitimler de başarıyla tamamlandı.

Atakum Belediyesi, MAG AMEDER ile eğitim iş birliği gerçekleştirdi. Haziran ayında gönüllü belediye personeline verilen eğitimlerin ardından hem yeni gönüllülerle ekip genişletildi hem de pratik eğitimler verildi.

Afetlere hazır

Afet konusunda toplumu bilinçlendirme ve eğitmeye önce kendi personelinden başlayan Atakum Belediyesi, gönüllü 27 kişinin katıldığı eğitim programının ardından, 20 gönüllü belediye personelinin daha katıldığı yeni eğitimleri de gerçekleştirdi. Teorik eğitimlerin ardından da, “Afet Bilinci ve Gönüllülük”, ”Afet Psikolojisi”, “Temel Yangın Söndürme”, “Sedye Bağlama”, “Hasta Taşıma Teknikleri”, “İple İniş Teknikleri”, “Düğüm ve Bağlar”, “Hafif Arama Kurtarma” ve “Afet Haberleşmesi” eğitimlerini tamamlayan ekipler, olası bir afet durumuna karşı hazır hale geldi. Eğitimleri ise MAG AME Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadayı, MAG AME Eğitim Koordinatörü Nilüfer Kurt, MAG AME Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Azamak, MAG AME Samsun Temsilcileri Eren Yaşlı ve Ece Araz Yaşlı verdi.

Gönüllü vatandaşlarda eğitimde

Eğitimlere, Atakum Belediyesi’nin personeli haricinde Atakumlular ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar da katılarak hem teorik hem de pratik eğitim aldı. Uzman isimlerin verdiği derslerde 24 yurttaş eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Protokol imzalandı

Atakum Belediyesi ile MAG AMEDER arasında protokol de imzalandı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve MAG AME Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadayı’nın imzaladığı protokolle, Atakum’da genel hayatı etkileyecek ölçekteki deprem, sel, heyelan, kaya düşmesi, yangın, kaza, meteorolojik afet, nükleer ve kimyasal madde kazaları ve nüfus hareketleri ile ilgili acil durumlar ve afetler, ayrıca bu konularla ilgili eğitim ve tatbikatlar organize edilecek; afet ve acil durumlar öncesi risk azaltma, farkındalık oluşturmak amacı ile ekip organizasyonları düzenlenecek, il bünyesinde ve ulusal düzeyde bilgi, ekipman ile donanmış gönüllülerden oluşan Arama Kurtarma Eğitimi almış Acil Müdahale Ekibi oluşturulacak ve Acil Durum Haberleşmesi Hizmet temini çerçevesinde telsiz haberleşme çevirimi hizmetlerinin temin ve tesis edilmesi için koordinasyon sağlanacak.