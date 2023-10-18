SAMSUN (İHA) – Samsun Atakum Belediye Meclisi’nde 2024 yılı mali hazırlık bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, 2024 yılı tahmini geliri ve gideri 1 milyar 535 milyon 600 bin TL olarak belirlendi.

Atakum Belediye Meclisi Ekim ayı üçüncü oturumu Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, komisyonlarda görüşülen ve meclise havale edilen maddeler karara bağlandı. Mecliste tüm gruplar tarafından, İsrail’in Filistin’deki katliamları kınandı.

"Herkesin bu savaşa, en doğru deyimle, bu soykırıma tepki göstermesi gerekir"

Konu hakkında konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Ne yazık ki Anadolu coğrafyasının dört bir tarafında savaşlar devam ediyor ve dünya giderek beklenen sona doğru gidiyor. Bundan birkaç ay önce ABD Başkanı Joe Biden, ‘3. Dünya Savaşı’na en yakın olduğumuz günleri yaşıyoruz’ dedi. Üstelik 3. Dünya Savaşı’nı telaffuz ettikten sonra bu bahaneyle Doğu Akdeniz’e ve Karadeniz’e en güçlü silahlarını yığıyor. İçinde biraz insani ve vicdani değer olan herkesin bu savaşa, en doğru deyimle, bu soykırıma tepki göstermesi gerekir. Dünyanın ve ülkemizin barış içinde yaşaması, çocuklarımızın bizden sonraki dönemde kendilerini mutlu ve huzurlu hissedebilmesini istiyorsak oradan yükselen çığlığa kulak vermemiz ve savaşa dur dememiz gerekiyor” dedi.

2024 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

Mecliste aynı zamanda 2024 Yılı Mali Hazırlık Bütçesi de oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, 2024 yılı tahmini geliri ve gideri 1 milyar 535 milyon 600 bin TL olarak belirlendi. Bütçeyle ilgili açıklama yapan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci şunları söyledi:

“İyi bir süreç yaşamıyoruz. Sadece Atakum Belediyesi için değil. Bu ülke, bizim ülkemiz. O iyi yapıyor, bu kötü yapıyor noktasında değiliz. Sorun büyük yerde, o yüzden buradan siyaset çıkarmadan, el birliği ile çıkmamız gerekiyor. Son üç dönemin bütçeleri, harcama kalemleri denetlendiğinde hangi ölçüde, nerelerden tasarruf yapıldığı çok net biçimde ortaya çıkar. Bütçemizin kentimize hayırlı olmasını diliyorum.”