Atakum Belediyesi’nin doğayı korurken kazandıran projesi “Katık Otobüsü” ile dört ayda 20 tondan fazla katı atık ve yaklaşık 600 litre yağ, geri dönüşüme kazandırıldı.

Atakum Belediyesi tarafından “Attığınız katık olsun, bütçenize katkı olsun” sloganıyla hizmete açılan Katık Otobüsü, çevreyi korurken para kazandırmaya devam ediyor. Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinin, hafta içi her gün farklı mahallelerde konuşlandırdığı otobüsle, Atakumluların evsel atıkları ücret karşılığında toplanıyor. Vatandaşların getirdiği geri dönüştürülebilir kâğıt, plastik, cam ve metal atıklar kilogram bazında; sıvı yağlar litre bazında ücretlendirilerek teslim alınıyor. Çalışma ile kent temizliğinin sağlanmasının yanı sıra ülke ekonomisine de destek sağlanıyor.

4 ayda 20 tondan fazla atık

Belediye ekipleri tarafından doğa dostu proje ile dört ayda; 11 bin 210 kg kağıt, 6 bin kg plastik, bin 450 kg cam, bin 400 kg metal ve yaklaşık 600 litre sıvı yağ geri dönüşüme kazandırıldı. Çalışmalar sonucu dört aylık sürede, 20 tondan fazla katı atık ve yaklaşık 600 litre sıvı yağ yeniden üretim sürecine dahil edildi. Atakum Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından önceden açıklanan mahallelerinde çalışmalarına ara vermeden devam eden Katık Otobüsü’nde güncel fiyatlar şu şekilde sıralanıyor:

Atık yağ litre başına 3 TL, kilo bazında karton 1.30 TL, pet 5 TL, kitap 1.5 TL, metal ve karışık plastik 3.5 TL, cam 0.10 TL, kola kutusu 10 TL.