Samsun’un Atakum Belediyesi’nin başlattığı ritim atölyesine katılan vatandaşlar, hem darbuka çalmayı öğreniyorlar hem de stres atıyorlar.

Atakum Belediyesi Düğün Salonu’nda verilen eğitimlere, her yaştan ve meslekten vatandaş ilgi gösteriyor. Usta eğitmenlerden adım adım darbuka çalmayı öğrenen kursiyerler, günün yorgunluğunu ritim tutarak çıkarıyorlar. Kursiyerler, eğlenceli anların yaşandığı eğitimlerin ardından düzenleyecekleri konserle performans sergileyecekler.

Atakum Belediyesi Halk Oyunları Ekibi Eğitmeni Cantekin Armağan Aksoy, bir ay önce açılan kursa yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, “Biz Atakum Belediyesi Ritim Atölyesi olarak, Atakum’da ilk kez böyle bir oluşuma öncülük ediyoruz. Derslerimiz çok keyifli ve eğlenceli geçiyor. İnsanlar burada stres atıyorlar. Kursumuzda, Atakum’da yaşayan her meslek dalından insan bulunuyor. Talep çok yoğun. İlerleyen zamanlarda büyük ihtimalle yeni sınıflar açacağız” ifadelerini kullandı.

Ritim atölyesine katılan vatandaşlar ise “Çok eğleniyoruz ve zamanımız burada çok keyifli geçiyor. Birçok arkadaşımız devlet memuru. Günün yorgunluğunu burada atıyoruz. Ortamı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz” dediler.