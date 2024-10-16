Samsun’un Atakum Belediyesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) arasında imzalanan protokolle, gençler yetenekli oldukları spor branşlarında altyapı eğitimleri alacak. Adaylar, eğitimlerin ardından lisans alarak uluslararası platformda Türkiye’yi temsil etme fırsatı bulacak.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın’ı makamında ziyaret etti. Başkan Türkel, ziyarette Rektör Aydın’a ’hayırlı olsun’ dileklerini ileterek görevinde başarılar diledi.

Lisanslı sporcu olma fırsatı

Ziyarette, Atakum Belediyesi ile OMÜ arasında sportif ve kültürel iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında gençler, ilgi duydukları spor branşlarında akademik destekli altyapı eğitimleri alacak. Altyapı eğitimlerini tamamlayan yetenekli adaylar, birer lisanslı sporcu haline getirilecek.

Atakum’un yetenekleri ortaya çıkacak

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ziyaret hakkında “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Sayın Fatma Aydın’ı makamında ziyaret ettik ve hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Rektörümüzün başarılı bir dönem geçireceğine ve üniversitemizde çok önemli projelere imza atacağına inanıyoruz. İş birliği içerisinde hareket ederek gerçekleştireceğimiz çalışmalar, kentimize yeni bir soluk kazandıracak. Bu düşüncelerle, belediyemiz ve üniversitemiz arasında imzaladığımız protokol kapsamında sportif ve kültürel alanlarda önemli projeler hayata geçireceğiz. Gençlerimiz yetenekli oldukları branşlarda akademik destek alarak kendilerini geliştirme, ulusal ve uluslararası platformlarda yeteneklerini sergileme, ülkemizi en iyi şekilde temsil etme fırsatı bulacaklar" dedi.