Samsun’un Atakum ilçesinde belediye tarafından üreticiye 40 bin adet kışlık sebze fidesi desteği sağlandı.

Samsun’un Atakum ilçesinde belediye tarafından üreticiye 40 bin adet kışlık sebze fidesi desteği sağlandı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci öncülüğünde ilçede üreticiye 40 bin adet kışlık sebze fidesi dağıtılıyor. Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kentin kırsal mahallelerini ziyaret ederek 10 bin adet brokoli, 10 bin adet marul ve 20 bin adet lahana fidesi olmak üzere toplam 40 bin adet kışlık sebze fidesini tek tek çiftçiye teslim etmeye devam ediyor.

"Atakum Belediyesi çiftçinin yanında"

Sarıtaş Mahallesi’nde üreticilerle bir araya gelen Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, çalışmanın tarımsal üretime teşvik için son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, “Toplamda 26 mahallemizde bu çalışmayı yapıyoruz. Her hanemize sebze fidesi vererek vatandaşlarımızın kışlık ihtiyaçlarını kendileri karşılamaları yönünde bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlar gelen talepler doğrultusunda bunu yapıyoruz. Çiftçimizin kendi kışlık ihtiyaçlarını kendi bahçelerinde karşılamaları konusunda son derece önemli bir çalışma. Başkanımız Cemil Deveci’nin vizyonuyla köylülerimizin yanında olmaya her zaman devam edeceğiz. Bu çerçevede muhtarımızla iş birliği içerisinde vatandaşlarımızı destekliyoruz. Köylülerimizin vatandaşlarımızın da bunları bahçelerinde yetiştirdikten sonra fotoğraflarını atmasını istiyoruz ki sevinci biz de yaşayalım. Onlar kendi ürünlerini ürettikçe ekonomimize de bir katkı sağlamış olacağız” dedi.

Çiftçiden Başkan Deveci’ye teşekkür

Atakum Belediyesi tarafından verilen kışlık sebze fidanı desteği yurttaşlardan büyük ilgi görüyor. Sarıtaş Mahallesi sakinlerinden Şevket Ağca, “Bu çalışmadan çok memnun olduk. Kış yiyeceğimizi temin ettik” derken Kamil Ağca, “Fideleri bahçemize ekeceğiz ve ıspanağımızı kendimiz yetiştireceğiz” şeklinde konuştu. Saliha Arslan ise “Pazara gitmek yerine sebzenizi bahçeden alacağız” diyerek Başkan Deveci’ye teşekkür etti.