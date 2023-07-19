Samsun Atakum Belediyesi, Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde açtığı Tercih Destek Ofisi ile 20 Temmuz’dan tercih döneminin sonuna dek üniversite tercihi yapacak öğrencilere alanında uzman rehber koordinatörlerle destek olacak.

Atakum Belediyesi, üniversite tercihi yapacak öğrenciler için açtığı Tercih Destek Ofisi’nde geleceğin üniversite öğrencilerine uzman rehberlerle destek olacak. 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak sonuçlarla birlikte başlayacak tercih döneminde Atakum Belediyesi, öğrencilere doğru tercih yapmaları ve gelecekleri için en uygun üniversite ve bölümleri seçmeleri için gençlerin yanında olacak. Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nin giriş katındaki Tercih Destek Ofisi’nde 20 Temmuz’dan itibaren tercih dönemi sonuna dek devam edecek.

Program kapsamında, alanında uzman rehber koordinatörler, öğrencilerle birebir görüşmeler gerçekleştirerek onlara doğru üniversite ve bölüm seçimlerine yönelik bilgi verecek. Ayrıca, öğrencilere üniversitelerin eğitim imkanları, sosyal yaşam olanakları, kampüs olanakları gibi konularda da detaylı bilgi sunulacak. Bu sayede öğrenciler, kendi yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda en uygun üniversite ve bölümleri belirleyerek geleceklerine emin adımlarla ilerleyebilecekler. Atakum Belediyesi, Tercih Destek Ofisi’nin üniversite adaylarına gelecekleri için önemli bir yol gösterici olmayı hedefliyor. Uzman rehberlerin koordinasyonunda gerçekleştirilecek program, öğrencilerin doğru tercihler yapmalarına ve hayal ettikleri üniversite yaşantısını elde etmelerine yardımcı olacak.