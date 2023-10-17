SAMSUN (İHA) – Atakum Belediyesi, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, göreve geldiği günden bu yana 23 bin 600 adet gıda kolisini ihtiyaç sahipleri ile buluşturdu.

Samsun’un Atakum Belediyesi, Başkan Deveci’nin göreve geldiği günden bu yana 23 bin 600 adet gıda kolisi, 21 bin 193 kez giyim eşyası ve 953 kez de ev eşyası desteği verdi. Belediye; pandemi, sel ve deprem felaketleri sonrası kent sakinlerinin gösterdiği dayanışma ile Türkiye’ye örnek oldu. Binlerce gönüllünün çalışmasıyla afet bölgelerine; ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı 100’ün üzerinde tır gönderildi.

Başkan Deveci döneminde çalışmalarına hız veren Paylaşım Merkezi (PAYMER), 2019 yılında ekonomik sıkıntı yaşayan 3 bin 808 kişiye giysi, 276 aileye de ev eşyası desteği verdi. 14 adet gezici mağaza, vatandaşların hizmetine sunuldu. Pandeminin etkisinin ağır şekilde hissedildiği 2020 ve 2021 yıllarında; ihtiyaç sahibi 8 bin 500 aileye gıda kolisi; 2 bin 947 kişiye öğle yemeği ulaştırıldı. PAYMER; bin 745 vatandaşa giysi, 140 aileye de eşya yardımında bulundu. 12 adet gezici mağaza ise ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanımına açıldı. Dayanışma, Türkiye’yi sarsan depremler sonrası Atakum sınırlarını aşıp yurdun dört bir yanına uzandı. 2020 yılında meydana gelen Elazığ depreminde ise 600 koli (1 tır) kıyafet, gıda ve ısıtıcı yardımı yapılırken; İzmir depreminde afet bölgesine 400 koli gıda, 10 palet su, bin 132 adet kavanoz bebek maması, 100 paket bebek bezi, 500 koli kıyafet olmak üzere 2 tır ihtiyaç malzemesi ulaştırıldı.

2021 yılında meydana gelen yangınlar nedeniyle zor günler geçiren Muğla ile Antalya’nın Manavgat ilçesindeki afet bölgelerine 100 koli kuru gıda, 6 koli temizlik malzemesi ve diğer ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı dayanışma tırları gönderildi. Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketindeki afetzedelere; bin 460 koli su, 20 koli kuru gıda, 5 bin adet ekmek, 126 çift kadın erkek ayakkabısı, 100 koli giyim eşyası ve diğer ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

Ekipler; 2022 yılının Ramazan ayında 2 bin 500 adet gıda kolisini de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı. 2 bin 690 vatandaşa giysi, 141 vatandaşa da eşya yardımı yapıldı. Aynı dönemde; evlilik hazırlığı yapan 15 çifte gelinlik ve damatlık, sünnet olan 10 çocuğa da sünnet kıyafeti ile destek verildi. 8 adet gezici mağazadan bin vatandaş, giyim eşyası ihtiyacını karşıladı.

Deprem bölgesine 97 tır

2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından bölgeye yardım elini uzatan vatandaşlara öncülük eden Atakum Belediyesi, 6 bin 55 depremzede aileye yardım kolisi ulaştırdı. Başkan Deveci’nin çağrısı ile dayanışma seferberliği ilan edilen kentten, afet bölgesine gıda kolilerinin yanı sıra; giyim eşyası, hijyen kiti, su ve battaniye gibi malzemelerin yer aldığı 97 tır ve 25 panelvan, binlerce gönüllünün desteği ile deprem bölgesine gönderildi.

Bu desteklerin yanı sıra; kent genelinde 6 bin 545 adet gıda kolisi de ihtiyaç sahibi ailelere iletildi. 396 aileye ev eşyası desteği verilirken, gezici mağazalar 34 kez vatandaşların kullanımına açıldı. 12 bin 950 kişi de giyim eşyası desteğinden yararlandı.