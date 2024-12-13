Samsun’un Atakum Belediyesi, kırsal mahallelerindeki kümes hayvanlarına ikili aşı uygulamasına başladı.

Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri aşılama çalışmalarının ilkini, Büyükoyumca Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Kümes hayvanlarını korumak ve vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla başlatılan çalışma, 31 mahalleyi kapsayacak şekilde bir ay içinde tamamlanacak. Aşılama çalışmalarını memnuniyetle karşılayan üreticiler, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’e desteğinden dolayı teşekkür etti.

"Teknik destek veriliyor"

Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Eylem Oktay Aktaş, aşılama çalışmalarının yanı sıra çiftçiye teknik destek de verildiğini belirterek, “Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü olarak Başkanımız Serhat Türkel’in talimatıyla, kırsal mahallelerde üretimi ve üreticiyi destekleyecek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün Büyükoyumca Mahallemizde, kanatlıları aşılama çalışması yapıyoruz. Bu vesileyle sadece kanatlılarımızı aşılamıyoruz, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza veterinerlerimiz ve veteriner teknikerlerimiz aracılığıyla merak ettikleri ve sorun yaşadıkları konularla ilgili teknik destek sağlamış da oluyoruz" dedi.

"Vatandaşlara katkı"

Atakum Belediyesi’nde görevli Veteriner Hekim Ali Kılıç, aşılama çalışmalarının önemine dikkat çekerek, “Kızılırmak Deltası göçmen kuşları göç yolları üzerinde olduğundan bölgemizde, diğer bölgelere göre bulaşıcı hastalık riski daha yüksek seyretmektedir. Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü olarak, kırsal mahallelerimizde kümes hayvanlarına aşı yapıyoruz. Aşımız, ikili aşı olarak geçiyor. Yalancı tavuk vebası ve tavuk bronşit aşılarını birlikte uyguluyoruz. Bu şekilde vatandaşlara katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

"Bizleri çok mutlu ediyor"

Büyükoyumca Mahalle Muhtarı Fatma Yiğit ise “Atakum Belediyemize yaptığı hizmetlerden dolayı, çok teşekkür ediyoruz. Serhat Başkanımızın hayvanlara ve tarıma önem vermesi, bizleri çok mutlu ediyor” şekline konuştu.