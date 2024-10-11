Samsun’un Atakum Belediyesi Evde Destek Hizmetleri Birimi, ilçe sınırları içerisinde yaklaşık 200 aileye destek veriyor.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Evde Destek Hizmetleri Birimi’nin 65 yaş üzeri ve dezavantajlı gruptaki vatandaşlara yönelik hizmetlerine hız verdi. Uzman kadrodan oluşan ekipler psikolojik danışmanlık, ev temizliği, kişisel bakım, kuaförlük ve teknik alanlarda kent sınırları içerisindeki yaklaşık 200 aileye destek veriyor. Ekipler, vatandaşların talepleriyle oluşturulan listeler doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini ziyaret ediyor. Çalışmada vatandaşlara ev temizliğinden saç kesimine, şeker ve tansiyon ölçümüne kadar geniş kapsamlı hizmet sunuluyor. Evde destek biriminin hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Atakum Belediyesi Hizmet Binası’na gelerek veya telefonla talep oluşturabilirler.

200 aileye destek

Evde Destek Birimi ekipleri, kentte daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşa hizmet sunmak için yoğun mesai harcadıklarını belirterek çalışmalar hakkında “Atakum Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Evde Destek Hizmetleri olarak, Atakum’da 200 aileye hizmet vermekteyiz. Belediyemiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın taleplerini komisyonlarda inceledikten sonra, vatandaşlarla irtibata geçerek evlerdeki hizmetlerimizi başlattı. Vatandaşlarımıza evde temizlik, sağlık ve psikolojik danışmanlık gibi geniş kapsamlı hizmet sunuyoruz” dediler.