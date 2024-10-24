Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan okulların bahçelerinde meyve ağaçları yetiştirilecek.

Atakum Belediyesi ve Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Atakum sınırları içerisinde eğitim veren anaokulu, ilk ve orta dereceli okulların bahçelerinde meyve ağacı yetiştirme projesi başlatıldı. Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında meyve fidanlarını ilk olarak, yeni hizmete açılan Atakum Özel Eğitim Anaokulu bahçesinde toprakla buluşturdu. Belediye ekipleri daha önce peyzaj çalışması gerçekleştirdikleri okul bahçesinde, bu kez farklı türde meyve fidanları dikti. Çocuklara doğa bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın, Atakum Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Mustafa Köksal ve Atakum Belediyesi ekipleri katıldı. Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullardan gelen talep doğrultusunda oluşturduğu liste kapsamında, ilk etapta 38 okulda meyve fidanı dikimi gerçekleştirilecek.

“Özel ve anlamlı bir proje”

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, proje hakkında yaptığı açıklamada, “Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle beraber Atakum sınırları içerisinde bulunan okullarımızın bahçelerine meyve ağaçları yetiştirme çalışması başlattık. Ekiplerimiz, proje kapsamında Atakum Özel Eğitim Anaokulu bahçesinde farklı türlerde meyve ağacı fidanları dikti. Son derece özel ve anlamlı bir proje. Atakum Belediyesi olarak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği okullara fidan desteğimiz sürecek. Çocuklarımız, fidanların büyüme aşamalarını ve meyve ağacına dönüşmesini yaşayarak öğrenecekler. Meyve ağaçları arasında, doğayla kopmadan eğitim görecekler. Çalışmalarımızı, daha çok okulu kapsayacak şekilde devam ettireceğiz” dedi.