Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Zabıta Haftası nedeniyle belediyede görev yapan zabıta personeli ile bir araya gelerek, “Belediyenin yüz akısınız, görünen yüzüsünüz” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Zabıta Haftası nedeniyle belediyede görev yapan zabıta personeli ile bir araya gelerek, “Belediyenin yüz akısınız, görünen yüzüsünüz” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Zabıta Haftası nedeniyle Atakum Belediyesi’nde görevli zabıta personeli ile bir araya geldi. Zabıta teşkilatının kuruluşunun 196. yılını kutlayan Başkan Deveci’ye Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) Samsun Şube Başkanı Suat Yıldız da eşlik etti.

“Belediyeyi siz temsil ediyorsunuz”

Zabıta teşkilatının belediyeden önce 1826 yılında Osmanlı’da kurulduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Belediyeler de 1850’li yıllarda kurulmuş. Avrupa’da Fransız Devrimi’nden sonra Fransa’da, İngiltere’de de 1600’ün sonlarında da küçük küçük denemeler olmuş. Ama zabıta belediyeden de önce hem kolluk gücü hem de gıda sağlığını kontrol eden birim olarak görev yapıyor. Şu anda da göreviniz yönetmelik ve kanunlarla düzenlenmiş ama zemin aynı. Belediyenin yüz akısınız, görünen yüzüsünüz. Hz. Ömer’in Medine’deki görevi de zabıtanın görevine benzer. ‘Hz. Ömer adaleti’ dedikleri de o. Kentin terazisisiniz. Hz. Ömer de buna benzer bir görevi yapmış. Hz. Ömer’in adaleti ve zabıtanın görevi ile ilgili genellikle bir bağlantı kurulur. Bu size ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Hem kutsal hem önemli hem de sorumlulukları bu kadar fazla olan bir görev. Belediyeyi sahada siz temsil ediyorsunuz. Size ve davranışlarınıza bakan belediye hakkında bir karar veriyor. Hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Zabıta okulu kurulmalı”

Zabıta teşkilatının 1945 yılında kurulan polis teşkilatından daha önce kurulduğuna dikkat çeken TÜM BEL-SEN Samsun Şube Başkanı Suat Yıldız, “Yani emniyetin, kolluk güçlerinin temelini oluşturan bir teşkilatsınız. Zabıta gerçekten ulvi bir görev, bir kolluk gücü. Kelepçesi, copu ve silahı olmayan bir kolluk gücü. Bir ihtisas mesleğinin Türkiye’de bir yüksekokulu veya fakültesi yok. Bunların kurulmasını bu okullardan yetişen kişilerin zabıta olmasını, zabıtaların işçiler eliyle değil memurlar eliyle götürülen bir meslek olmasını ve hak ettiği değeri görmesini istiyoruz” diye konuştu.