Atakum Belediye Meclisi, belediyenin hazırladığı ’yeni deprem yönetmeliği’ni kabul etti.

Atakum Belediye Meclisi, belediyenin hazırladığı ’yeni deprem yönetmeliği’ni kabul etti.

9 maddenin görüşüldüğü Atakum Belediye Meclisi mart ayı karar toplantısı Atakum Belediye Meclis Başkanvekili Sefer Çam’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, Atakum Belediyesi’nin deprem yönetmeliğine ilişkin gündem maddesi oy birliği ile kabul edilirken, İmar ve Hukuk Komisyonlarında deprem risklerine yönelik yapılacak çalışmalarla ilgili alınan tavsiye kararları da meclise açıklandı.

O binalara zemin etüdü şartı

1 Ocak 2019 tarihinden önce Atakum Belediyesi’nden yapı ruhsatı alan ve yapı ruhsatları halen geçerli olan ancak temel betonu dökülmemiş yapıların mevcut ruhsatlarındaki yapılaşma hakları saklı kalmak kaydı ile statik hesaplarının yürürlükteki ‘deprem yönetmeliği’ hükümlerine göre yeniden projelendirilmesinin; jeoloji, jeoteknik ve jeofizik zemin etüt raporlarının yürürlükte olan yönetmelik hükümlerince yeniden etüt edilmesinin sağlanmasına ilişkin gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste aynı zamanda İmar ve Hukuk Komisyonlarında alınan deprem önlemlerine yönelik tavsiye kararları da Meclis Üyesi Hasan İpek tarafından meclise sunuldu. Tavsiye kararlarının içerisinde de şu ifadeler yer aldı:

“Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 19 Ağustos 2008 tarih ve 10337 sayılı genelge kapsamında imar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etütlerin deprem bölgeleri ve nüfusa göre esas teşkil eden imar planına esas jeolojik, jeolojik-jeoteknik ve mikro bölgeleme etüt genelgesine göre mikro bölgeleme çalışması ivedi olarak yapılması. Deprem anında yıkımlara sebebiyet veren açık ve kapalı bina çıkmaları ile taban alanları ile ilgili yeniden düzenleme yapılması, binaların zeminlerinde projelendirilen asma katların yapılmamasına yönelik yeniden değerlendirilme yapılması. Mikro bölgeleme çalışması sonuçlanıncaya kadar kat adetlerinin sınırlandırılarak imar planları üzerine yazılmasına yönelik çalışma yapılması. Atakum Belediyesi sınırları içerisinde kalan binaların depreme dayanıklı olup olmadığına yönelik araştırma yapılması ve riskli yapı olarak belirlenen yapılara ilişkin yasal sürecin başlatılması, zemin etüt raporlarının yerinde denetimi için Atakum Belediyesi bünyesinde zemin inceleme-denetim birimi kurularak bu birime jeofizik mühendisi, jeoloji mühendisi ve konusunda uzman inşaat mühendisi istihdamı veya görevlendirilmesi.”