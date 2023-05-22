Atakum Belediyesi’nin organize ettiği ‘Atakum Geleneksel VEX IQ Robot Yarışması’nın ikincisi, Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Atakum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında birbirinden önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Atakum Belediyesi’nin organize ettiği, Atakum 2.Geleneksel VEX IQ Robot Yarışması, 19-21 Mayıs tarihleri arasında Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Guinness Rekorlar Kitabı’nda dünyanın en büyük robotik turnuvası olarak yer alan VEX Robotics kapsamında yapılan organizasyona, Türkiye genelinde lise ve ortaokul düzeyinde birçok takım katıldı. Takımlar, üç gün boyunca tasarladıkları robotlarla; teknolojik ve mühendislik becerilerini sergilediler. Ortaokul öğrencileri VEX IQ; lise öğrencileri de VEX V5 başlığı altında yarışırken; heyecanlı ve eğlenceli anlar yaşadılar.

“Takımlar hünerlerini sergiledi”

Jüri, takımları tasarım, ekip çalışması ve robot becerileri gibi birçok kategoride değerlendirdi. Ortaokul düzeyinde dostluk mücadelesi (Teamwork) şampiyonları Phoenix ile Brotics takımları olurken, “Robo Artus” ile “Knight Readers” takımları ikinciliğe hak kazandı. Jüri özel ödülü “Atabot” takımına verildi. “Spider” takımı yenilik (Innovate) ödülü, Robo Monsters takımı ise tasarım (Design) ödülü kazandı.

“Atakum Belediyesi’ne şampiyonluk”

Lise düzeyinde turnuva şampiyonları Atakum Belediyesi adına yarışmaya katılan “Techno Roboted” takımı ile İstanbul’dan yarışmaya katılan “Legend” takımı oldu. MBB Robotik takımı yenilik (Innovate) ödülüne layık görüldü, Takevians ile Legend UK takımları da finalist olmaya hak kazandı.