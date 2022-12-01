Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve kırsal mahalle yollarında sürdürdüğü çalışmalarla Atakum’da ulaşım ağını güçlendiriyor. Ekipler, 2022 yılında toplamda 473 bin metrekarelik alanda çalışma gerçekleştirdi.

Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve kırsal mahalle yollarında sürdürdüğü çalışmalarla Atakum’da ulaşım ağını güçlendiriyor. Ekipler, 2022 yılında toplamda 473 bin metrekarelik alanda çalışma gerçekleştirdi.

Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentte oluşturulan yeni yerleşim alanlarının yanı sıra ulaşım zorluğu yaşayan kırsal bölgelerde yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Kentin dört bir yanında yapılan çalışmalarla Atakum’un ulaşım ağı güçleniyor. 2022 yılının Kasım ayı sonu verilerine göre Atakum Belediyesi toplamda 473 bin metrekarelik alanda çalışma gerçekleştirdi. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de sık sık yol yapım çalışmalarını sahada takip ederek mühendislerden bilgi aldı.

Yeni yollar açılıyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2022 yılında da kentin çetin şartlara sahip 28 kırsal mahallesinde ve kent merkezindeki mahallelerde önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Ulaşım zorluğu yaşayan, kent merkezi ile bağlantısı sağlanamayan ve iki taşıtın karşılıklı yönlerde geçebilmelerinin mümkün olmadığı yollarda yapılan yol açma ve yol genişletme çalışmaları 32 bin metrekareyi aştı. Malzeme serme-sıkıştırma işlemi ise 95 bin 500 metrekarelik alanda yapıldı.

Yol konforu artıyor

Atakum Belediyesi ekipleri yeni yolların yanı sıra mevcut yolların onarılması ve yeni yolların asfaltlanarak konforunun artırılması için yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Kent genelinde sathi kaplama işlemiyle 200 bin metrekarelik alanda hizmet üreten ekipler, 54 bin metrekarelik alanda da asfalt yol yapımı ve yama onarım işi yaptı. Özellikle kent merkezindeki mahallelerde ve parklarda ağırlıklı olarak kullanılan parke çalışmaları da 91 bin metrekarelik bir alana ulaştı.