Samsun’un Atakum Belediyesi’nin düzenlediği bilgi ve deneyim buluşmaları kapsamında, Türk işaret dili ele alınacak.

Atakum Belediyesi, Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi’nde düzenlediği bilgi ve deneyim buluşmalarında, her hafta farklı bir uzmanı vatandaşlarla buluşturuyor. Bu hafta Atakum Belediyesi İşaret Dili Eğitmeni Tugay Kurtgözlü’nün konuk olacağı programda, Türk işaret dilinin yaygınlaştırılması için yapılacak çalışmalar ele alınacak.

İşaret Dili Eğitmeni Kurtgözlü, ‘Türk İşaret Dili Nedir?’, ‘Türk İşaret Dili Öğrenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler’, ‘Sağır mı İşitme Engelli mi?’, ‘Sağır Kültürü ve Sağır Bireylerin Hak Mücadelesi’ ile ‘Türkiye’de Sağır Mücadelesinin Tarihçesi’ başlıkları altında önemli bilgiler verecek.

Burcu Düzgün Çoban’ın moderatörlüğünü yapacağı program, 29 Ocak Çarşamba günü saat 17.00’de başlayacak.